Lyžovanie-SP: Vlhová opäť na čele v 1.kole slalomu, spolu s Gisinovou

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas prvého kola prvého slalomu novej sezóny Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi v sobotu 21. novembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas prvého kola prvého slalomu novej sezóny Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi v sobotu 21. novembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Levi 22. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla najlepší čas aj v prvom kole druhého slalomu novej sezóny Svetového pohára. Na rozdiel od soboty sa jej však na druhý deň výkonom v prvej jazde vyrovnala iná pretekárka, Švajčiarka Michelle Gisinová zašla rovnaký čas 54,32 s.Aj na tretej pozícii figurovala Vlhovej švajčiarska súperka, Wendy Holdenerová zaostala 23 stotín. Američanka Mikaela Shiffrinová ako najväčšia rivalka slovenskej zjazdárky sa usadila na štvrtej priečke (+0,37 s). Súťaž pokračovala po tridsiatke štartujúcich, druhé kolo bolo na programe o 13.15 h.Na štarte pre nariadenú karanténu opäť chýbali švédske lyžiarky na čele so zásadnou spolufavoritkou Annou Swenn-Larssonovou. Na trať sa vydala ako prvá víťazka predchádzajúceho dňa a Vlhová predviedla opäť svoj vysoký štandard, teda takmer bezchybnú a dynamickú jazdu s určitými rezervami v niektorých oblúkoch. Naznačil to už výkon ďalšej v poradí, keď Holdenerová s ňou v hornej časti držala krok a malá chybička v strmine ju stála trochu času.So štvorkou vyrazila do boja Shiffrinová. Od začiatku jej jazdy bolo zrejmé, že ani architektúra kurzu jej k výraznému ataku nepomôže, hoci autorom trate bol americký tréner. Fenomenálna lyžiarka mala menšie problémy prekvapujúco aj v nájazde do zatvoreného úseku a jej strata postupne narastala. V záverečnej rovinke vykĺzala pre seba ešte pár stotín. Po nej išla Gisinová, u ktorej strata tiež najprv rástla, ale napokon predviedla v strmej pasáži najlepšie oblúky.konštatovala v priamom RTVS Vlhová, ktorá vo veku 25 rokov bojovala o šestnáste víťazstvo v pretekoch SP. Na tejto méte sú dve bývalé hviezdy zjazdárskeho neba. Víťazka SP a trojnásobná šampiónka z vrcholných podujatí, Rakúšanka Petra Kronbergerová a Talianka Deborah Compagnoniová, ktorá má na konte po tri zlaté medaily zo ZOH i MS.V ďalšom priebehu nedeľnej súťaže zaujali jazdy ešte niekoľkých pretekárok, ktoré však po sľubných medzičasoch stroskotali práve v ťažkých oblúkoch, kde sa navyše postupne trochu rozbíjal povrch. Najvýraznejší posun zaznamenala s číslom 21 Martina Dubovská, Slovenka jazdiaca za Česko sa zaradila na 8. pozíciu s mankom 66 stotín.