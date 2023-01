Lyžovanie-SP: Vlhová strácala po 1. kole na Shiffrinovú 1,01 sekundy

Kronplatz 24. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 1. kole utorkového obrovského slalomu Svetového pohára usadila na šiestom mieste. V talianskom Kronplatzi zaostávala po odjazdení všetkých 57 pretekárok za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 1,01 sekundy. Druhá bola Švajčiarka Lara Gutová Behramiová s odstupom 13 stotín, na priebežnej tretej pozícii figurovala Talianka Federica Brignoneová (+0,27).



Pretekárkam komplikovalo jazdu mierne sneženie, no viditeľnosť na zjazdovke Erta bola dobrá. Vlhová so štartovým číslom 3 mala slabší úvod, v strmej časti svoju stratu korigovala. V spodnej časti však nabrala ďalšie manko. Pred slovenskú lyžiarku sa dostali ešte Kanaďanka Valerie Grenierová a Američanka Paula Moltzanová. "Stratila v hornej aj v dolnej časti. Nehýbala sa správnym smerom a naberala stratu. Inak bola trať postavená jednoducho, sneh bol výborný. Verím, že nám pomôže to, že druhé holo stavia Mauro Pini," uviedol pre JOJ Šport Matej Gemza, asistent trénera slovenskej lyžiarky.

Shiffrinová využila aj skutočnosť, že trať 1. kola staval jej tréner Mike Day. Američania výborne odštartovala a spolu s Gutovou-Behramiovou mala aj najrýchlejšiu záverečnú pasáž. V 2. kole (13.30 h) tak bude útočiť na svoje 83. víťazstvo, čím by vytvorila ženský rekord v počte triumfov a osamostatnila by sa od krajanky Lindsey Vonnovej.



Prvé kolo nevyšlo podľa predstáv líderke disciplíny Marte Bassinovej, Talianka vyrazila na trať ako prvá. So stratou 1,42 sekundy jej patrila 9. pozícia.