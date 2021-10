Vlhová po tréningu: Trať je výborne pripravená, ja sa cítim fajn

Sölden 22. októbra (TASR) – Petra Vlhová si v piatok dopoludnia vyskúšala zjazdovku na ľadovci Rettenbach, na ktorej v sobotu odštartuje nová sezóna Svetového pohára alpských lyžiarok. Slovenskú reprezentantku čaká v Söldene obrovský slalom (10.00/13.15), stav trate si pochvaľovala.



V rakúskom stredisku panovalo v piatok chladné, no slnečné počasie. „Pocity mám dobré, trať je výborne pripravená. Teším sa na zajtra. Sneh je veľmi dobrý a aj ja som sa cítila fajn. Už sa len dobre vyspať a zajtra ideme na to," uviedla Vlhová po tréningu.



Držiteľka veľkého glóbusu za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári cíti pred štartom nového ročníka miernu nervozitu. „Sú to prvé preteky, vždy je cítiť pred nimi nervozitu, ale snažím sa byť pokojná. Som síce už tu, ale všetko budem riešiť až pred pretekmi."



Vlhová bude v tejto sezóne štartovať s novým tímom. Najväčšia zmena nastala na poste hlavného trénera, Taliana Livia Magoniho nahradil Švajčiar Mauro Pini. „Nechcem to porovnávať s tým, ako to bolo predtým. Mám nový tím a hotovo. Každý rok je iný, aj teraz je to iné," uzavrela 26-ročná lyžiarka.