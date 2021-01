Lyžovanie-SP: Shiffrinová dosiahla 68. víťazstvo

Na snímke americká lyžiarka americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (uprostred) sa teší v cieli z víťazstva v nočnom slalome Svetového pohára žien v rakúskom Flachau 12. januára 2021. Druhá skončila domáca Rakúšanka Katharina Liensbergerová (vľavo) a tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (vpravo). Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati počas 1. kola nočného slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Flachau 12. januára 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole nočného slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Flachau 12. januára 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Flachau 12. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v nočnom slalome Svetového pohára vo Flachau štvrté miesto. V utorňajšej súťaži zaostala za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 62 stotín sekundy. Druhá skončila domáca Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,19 s) a tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,43 s).Dvadsaťpäťročná Shiffrinová sa 68. víťazstvom v pretekoch SP osamostatnila na tretej priečke historických tabuliek od Rakúšana Marcela Hirschera. Viac majú na konte iba Švéd Ingemar Stenmark (86) a jej krajanka Lindsey Vonnová (82). V slalome dosiahla rekordný 44. triumf, v tejto disciplíne sa ho dočkala prvýkrát od 29. decembra 2019, keď bola na najvyššom stupienku v ďalšom rakúskom stredisku Lienz. Počet pódiových umiestnení v prestížnom seriáli zaokrúhlila na jubilejných 100.Vlhová figurovala po prvom kole na tretej priečke. Za vedúcou Shiffrinovou však zaostávala iba o 14 stotín sekundy, priebežne druhá bola Holdenerová (+0,08 s). Slovenka štartovala ako dvojnásobná obhajkyňa víťazstva na prestížnom podujatí pod umelým osvetlením. V rokoch 2019 i 2020 triumfovala s dvojkou a rovnaké číslo si vyžrebovala aj tentoraz. Za hustého sneženia si strážila stopu, chýbalo jej však čosi z dynamiky, keď jej agresívny štýl príliš nesedel v týchto podmienkach. Tesne pred ňou figurovala Holdenerová, ktorá sa na zjazdovku Hermanna Maiera vydala ako prvá bez porovnávacích medzičasov. Shiffrinová bola na poslednom medzičase v červených číslach, no jazdu vygradovala a na čelo sa vyšvihla vďaka záverečnej pasáži. Liensbergerová na štvrtom mieste zaostala o 0,33 sekundy, ďalšie lyžiarky už nabrali vyše sekundové manko. Na jednu z terénnych vĺn doplatila piata Švajčiarka Michelle Gisinová (+1,09 s).V druhom kole sa na čele dlho držala Švajčiarka Camille Rastová so štartovým číslom 57. Vystriedala ju až Gisinová, ktorá išla bez chyby a excelentne si poradila predovšetkým so spodnou časťou. Liensbergerová však jazdu na hrane rizika zvládla bez jediného zaváhania a zašla najlepší čas druhého kola. Vlhová útočila a spočiatku zvýšila svoj náskok, ale za druhým medzičasom sa dopustila veľkej chyby, ktorá ju značne pribrzdila. Ďalšie problémy jej narobila terénna vlna a slovenská reprezentantka netriumfovala vo Flachau tretíkrát za sebou. Udržala sa pred ňou Holdenerová, svoj rytmus našla aj Shiffrinová, ktorá sa napriek skvelej jazde Liensbergerovej držala po celý čas v zelených číslach a pridala štvrtý miestny úspech.