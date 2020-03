Keď sa sny stanú skutočnosťou. Petra Vlhová už má doma oba glóbusy

Liptovský Mikuláš 26. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už má doma oba malé glóbusy, ktoré v tejto sezóne získala za celkový triumf v hodnotení slalomu a paralelných disciplín Svetového pohára.



Dvadsaťštyriročná Vlhová sa trofejami pochválila na fotografiách na sociálnej sieti a pripojila k nim text: "Keď sa sny stanú skutočnosťou. Ďakujem všetkým za podporu."



Slovenská lyžiarska hviezda si v prvej polovici marca nemohla užiť slávnostné odovzdávanie historických trofejí, keďže seriál SP predčasne ukončili a zo švédskeho Are odcestovala bez malých glóbusov. "Stále si úplne neuvedomujem, čo som dosiahla, možno aj tým, že mi reálne nedali glóbusy do rúk. Vôbec netuším, kedy mi ich dajú. Možno si to uvedomím, až keď ich budem mať v rukách," povedala vtedy Vlhová pre TASR.



Pre šíriaci sa koronavírus Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila deväť záverečných pretekov seriálu SP (Ofterschwang, Are, Cortina d'Ampezzo). Veľký glóbus za celkové prvenstvo si vybojovala Talianka Federica Brignoneová, Vlhová skončila tretia za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Slovenka vyhrala hodnotenie slalomu o 20 bodov pred Shiffrinovou a poradie paralelných disciplín o 13 bodov pred Francúzkou Clarou Direzovou.