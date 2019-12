Vlhová v Lienzi dúfa, že pódium v obrovskom slalome príde čoskoro

Lienz 27. decembra (TASR) - Dejisko podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok sa v medzisviatočnom období strieda medzi dvoma rakúskymi strediskami. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová slávila vlani v Semmeringu premiérový triumf v obrovskom slalome, pred dvoma rokmi skončila v Lienzi siedma, čo bol jej najlepší výsledok v tejto disciplíne až do spomenutého víťazstva.



Teraz sa seriál opäť presunul do Lienzu a Vlhová už v sobotu (10.15/13.30 h) zabojuje so štartovým číslom 3 o prvé "obrákové" pódium v tejto sezóne. Jej umiestnenia majú stúpajúcu tendenciu, v Söldene obsadila štrnástu, v Killingtone šiestu a minulý týždeň v Courcheveli štvrtú priečku. "V Courcheveli mi to trošku ušlo, spravila som veľkú chybu, ale verím, že čoskoro príde aj pódium. Naladená som fajn, cítim sa dobre. V slalome som tu bola tretia, v 'obráku' som zajazdila dobrý čas v druhom kole. Dúfam, že mi to tu bude vyhovovať," povedala Vlhová v piatok pre slovenské médiá.







Cez víkend 21. a 22. decembra sa pre nepriaznivé podmienky neuskutočnili súťaže vo Val d'Isere. "Nedá sa nič robiť, taký je šport. Bola som z toho trošku nešťastná, pre mňa to boli zbytočné dni, ktoré som mohla využiť ináč. Aj by som si ten zjazd vyskúšala, lebo tréning sa mi išiel celkom fajn. Počasie rozhodlo ináč," uviedla Vlhová. Na druhej strane však získala viac času na doliečovanie sa: "Z pohľadu môjho zdravia možno bolo fajn, že to zrušili. Nedá sa povedať, že som na tom najlepšie, ale je to dobré. Hlas už je na tom fajn, trošku som vyzdravela. Noha na tom nie je najlepšie, ale ani to už nie je zlé."



Dvadsaťštyriročná Slovenka pricestovala do Rakúska z talianskeho Vipitena, kde prežila prvé Vianoce mimo domova: "Bolo to pre mňa trošku špeciálne, ale prišli za mnou rodičia, môj priateľ, boli sme ešte aj s asistentom trénera Maťom Gemzom a jeho rodinou. Bola som s nimi a užila som si to. Bolo to iné, pretože doma je doma, je to väčšia pohoda. Boli sme však všetci spolu a aspoň som mohla trénovať s Liviom Magonim, zo športovej stránky to bolo lepšie. Dôležité je, že sme zdraví a šťastní."