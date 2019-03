SP: Vlhová po prvý raz v sezóne tretia, Shiffrinová prepísala rekord

Výsledky slalomu SP v Špindlerovom Mlyne:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:38,98 min, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,85 s, 3. Petra VLHOVÁ (SR) +2,03, 4. Katharina Truppeová (Rak.) +2,63, 5. Kristin Lysdahlová (Nór.) +2,73, 6. Anna Swennová-Larssonová +2,75, 7. Frida Hansdotterová (obe Švéd.) +2,80, 8. Meta Hrovatová (Slov.) +3,13, 9. Emelie Wikströmová (Švéd.) +3,30, 10. Christina Geigerová (Nem.) +3,31



Celkové poradie SP (po 30 z 34 súťaží):



1. Shiffrinová 1954 bodov, 2. VLHOVÁ 1235, 3. Holdenerová 943, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 697, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 686, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 675, 7. Hansdotterová 609, 8. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 589, 9. Ilka Štuhecová (Slov.) 507, 10. Stephanie Venierová (Rak.) 476



Poradie slalomu (11 z 12):





1. Shiffrinová 1060 bodov, 2. VLHOVÁ 817, 3. Holdenerová 601, 4. Swennová-Larssonová 436, 5. Hansdotterová 434, 6. Truppeová 350, 7. Katharina Liensbergerová (Rak.) 314, 8. Geigerová 277, 9. Bernadette Schildová (Rak.) 231

Špindlerov Mlyn 9. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotňajšom slalome Svetového pohára v českom stredisku Špindlerov Mlyn 3. miesto. Triumfovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá zaznamenala už svoj 58. triumf v seriáli. Pätnástym víťazstvom v jednej sezóne SP navyše prekonala absolútny rekord Vreni Schneiderovej zo sezóny 1988/89. Vlhová stratila na víťazku 2,03 sekundy, druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová s mankom 85 stotín.Po prvom kole patrila Vlhovej 4. priečka. Situáciu na trati trochu skomplikovali hmla a sneženie. Vlhová so štartovým číslom 1 stanovila výsledným časom 50,66 základ pre ostatné pretekárky. Ako druhá vyrazila na trať už istá víťazka celkového poradia v slalome a držiteľka veľkého glóbusu Shiffrinová, Vlhovú prekonala o sekundu a 33 stotín, keď sa od úvodných bránok lepšie zžila s traťou. Vlhová pôsobila ťažkopádnejšie a chýbal jej tiež kus z typickej agresivity. Pred slovenskú lyžiarku sa dostali aj Holdenerová a Švédka Frida Hansdotterová.V druhom kole išla Vlhová agresívnejšie, zajazdila 8. najlepší čas. Stratila najmä vo vrchnej pasáži, kde vyšla z ideálnej línie a musela korigovať. Hneď po nej vyrazilia na trať Hansdotterová, no v strede trate zaváhala zásadnejšie a prepadla sa až na 7. miesto. Holdenerová si udržala druhé miesto 6. najlepším časom 2. kola. Slovenská reprezentantka obsadila bronzový stupienok premiérovo v sezóne SP, dosiahla 24. pódiové umiestnenie v kariére a 12. v ročníku. Predtým v nej bola päťkrát prvá a šesťkrát druhá. "Som naozaj šťastná, je to pre mňa úžasné dvojdnie, včera som vyhrala, dnes som skončila tretia. Nebolo to jednoduché, dúfala som, že sa mi opäť podarí umiestniť sa na pódiu. Mala som aj šťastie, lebo Frida urobila chybu," povedala Slovenka.Shiffrinová išla aj druhú jazdu veľmi dobre, hoci v úvode trate urobila malú chybu, pokračovala svižne a zároveň si kontrolovala náskok. Dvadsaťtriročná Američanka získala 44. triumf v pretekoch SP započítavajúcich sa do hodnotenia slalomu.uviedla Shiffrinová.V hodnotení disciplíny má Vlhová istotu druhého miesta a blízko k jeho zisku je aj v celkovom poradí SP, v ktorom má pred finále v Soldeu v Andorre (13. - 17. marca) náskok 292 bodov na Holdenerovú.