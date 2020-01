Vlhová suverénne vyhrala slalom v Záhrebe. Deklasovala aj Shiffrinovú

Slalom SP v Záhrebe:



1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:57,98 min,

2. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,31 s,

3. Katharina Liensbergerová (Rak.) +3,49,

4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +3,60,

5. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +3,62,

6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +3,79,

7. Katharina Truppeová (Rak.) +4,42,

8. Aline Daniothová (Švaj.) +4,54,

9. Kristin Lysdahlová (Nór.) +4,70,

10. Emelie Wikströmová (Švéd.) +4,89



Celkové poradie SP (po 13 zo 40):

1. Shiffrinová 826 b,

2. VLHOVÁ 513,

3. Federica Brignonová (Tal.) 451,

4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 329,

5. Michelle Gisinová (Švaj.) 301,

6. Holdenerová 287



Poradie SP v slalome (po 4 z 9):

1. Shiffrinová 380 b,

2. VLHOVÁ 260,

3. Liensbergerová 186,

4. Swennová-Larssonová 155,

5. Gisinová 151,

6. Haverová-Lösethová 142

Záhreb 4. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová jednoznačne triumfovala v sobotňajšom slalome Svetového pohára v Záhrebe. V oboch kolách predviedla najrýchlejšie jazdy a s celkovým časom 1:57,98 min dosiahla svoje jedenáste víťazstvo v SP v kariére, šieste v slalome. Na druhom mieste skončila jej veľká súperka Mikaela Shiffrinová z USA s priepastným mankom 1,31 sekundy a tretiu priečku si vyjazdila Rakúšanka Katharina Liensbergerová so stratou až 3,49 s.Dvadsaťštyriročná Slovenka čakala na triumf v klasickom slalome Svetového pohára bez štyroch dní celý rok. Naposledy sa z neho tešila 8. januára 2018 vo Flachau, medzitým vyhrala dvakrát obrák a v decembri paralelný slalom v St. Moritzi. Odvtedy dominovala Shiffrinová a Vlhová tak v sobotu prerušila jej sériu. V prebiehajúcej sezóne obsadila doteraz druhé miesta v špeciálnom slalome za Shiffrinovou v Killingtone a Lienzi. Celkovo to bolo jej jubilejné 30. pódium v kariére.povedala pre RTVS Vlhová, ktorá venovala triumf svojmu servismanovi Pierluigimu Parravicinimu, ktorý sa tento týždeň zranil.Slovenská lyžiarka sa vďaka triumfu posunula na druhé miesto v celkovom poradí Svetového pohára. Na konte má 513 bodov, no na vedúcu Shiffrinovú stráca ešte 313. Tretia je Talianka Federica Brignonová (451 b). V poradí disciplíny je taktiež druhá s počtom 260 bodov, na Shiffrinovú má manko 120 b. Tretia Liensbergerová ich nazbierala 186.Vlhová si vypracovala komfortný náskok pred súperkami už v 1. kole. Slovenka odštartovala s jednotkou a aj bez porovnávacích medzičasov si udržala dynamiku jazdy na celej dlhej trati, ktorú zvládla za 57,25 s. Nastavila tak samostatné parametre kola, ku ktorým sa nepriblížila žiadna súperka. Nedokázala to ani Shiffrinová, ktorej medzi prvým a druhým medzičasom podkĺzla lyža a mala čo robiť, aby chybu ustála. Síce pokračovala ďalej, ale jej strata narástla na 1,16 s. Menšie ako dvojsekundové manko na Vlhovú mali iba Shiffrinová, Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,81 s) a Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+1,99 s).V 2. kole, už pod umelým osvetlením, predviedla výbornú jazdu Shiffrinová, ktorá išla čisto a rýchlo a do cieľa prišla s veľkým náskokom 2,18 s pred dovtedy vedúcou Liensbergerovou. Hodila tak rukavicu Vlhovej, ktorá ju zodvihla a aj ona išla naplno. Napriek miernemu zaváhaniu medzi druhým a tretím medzičasom dosiahla opäť najlepší čas a Shiffrinovú zdolala celkovo o 1,31 sekundy.Vlhová tak nadviazala na triumf svojej krajanky Veroniky Velez-Zuzulovej, ktorá sa tešila z víťazstva v Záhrebe v roku 2017, čo bol jej posledný triumf v SP v kariére.