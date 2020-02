Vlhovej neprekáža rola favoritky, slalom je ok, obrák doľaďuje

Kranjska Gora 14. februára (TASR) - Aj víkendové podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Kranjskej Gore bude bez Mikaely Shiffrinovej. Pre slovenskú reprezentantku Petru Vlhovú sa tým otvára ešte väčšia šanca, aby po takmer mesačnej prestávke v technických disciplínach mohla v sobotnom obrovskom slalome (10.00/13.00) a nedeľnom slalome (10.15/13.45) nadviazať na januárové úspechy.



Po Novom roku vyšla Vlhová na najvyšší stupeň vo všetkých troch točivých súťažiach, keď vyhrala slalomy v Záhrebe i Flachau, ako aj "obrák" v Sestriere. Zakaždým za sebou nechala aj americkú líderku celkového poradia, ktorá po nečakanom úmrtí svojho otca v seriáli stále chýba a termín jej návratu zatiaľ nie je známy, skôr je v nedohľadne. "Všimla som si, že chýbala na piatkovom tréningu. Neriešim však, či tu Mikaela je, alebo nie je. Vždy sa sústredím sama na seba. Určite budem veľkou favoritkou v slalome, ale to mi nevadí," povedala 24-ročná Vlhová, ktorá na treťom mieste celkového poradia SP zaostáva za vedúcou Shiffrinovou o 334 bodov. Druhá je Talianka Federica Brignoneová, ďalšia zo spolufavoritiek sobotného "obráku".



Predchádzajúcich päť súťaží absolvovala Slovenka v rýchlostných disciplínach, z toho štyrikrát sa v super-G alebo zjazde umiestnila v elitnej desiatke: "Určite sa mi lepšie lyžovalo v Bansku, lebo v Garmisch-Partenkirchene som bojovala aj s mojou psychikou. Tieto disciplíny normálne nejazdím, takže bolo pre mňa náročné sústrediť sa na štart a nevnímať, že pretekárky predo mnou spadli. V Bansku som si to aj užívala, v Ga-Pa to bolo skôr na hrane." Vlhová mala týždeň, aby sa opäť zamerala na svoje parádne disciplíny: "Keby som dva mesiace vkuse jazdila zjazd a super-G, určite by som stratila pocit zo slalomu a obrovského slalomu. Keď je to však takto, že idem rýchlostné preteky a potom sa preorientujem napríklad na slalom, nemám s tým vôbec problém. Preorientovanie sa na slalom by bolo ťažšie, keby som dlhodobo jazdila zjazdy a super-G."



Slovenská reprezentantka sa po podujatí v Nemecku pripravovala v talianskom Dobbiacu: "Mala som deň voľna a potom tri dni tréningov. Nebola to veľká pauza, v podstate som stále trénovala. Obe disciplíny sme trénovali rovnako, jeden deň slalom, druhý 'obrák' a posledný deň oboje. O čosi viac sme však trénovali obrovský slalom, kde potrebujem doladiť ešte nejaké chybičky, v slalome sa cítim dobre."



Lyžiarky sa pôvode mali počas nadchádzajúceho víkendu predstaviť v Maribore, ale počasie rozhodlo ináč a slovinskí organizátori museli podujatie presťahovať do Kranjskej Gory rovnako ako pred dvoma rokmi. Rozhodnutie padlo len v piatok 7. februára. "Človek je celý čas nastavený, že pôjde do Mariboru, a potom sa to preloží. Bola to pre mňa zmena. V hlave sa s tým musíte vyrovnať, ale je to v pohode. Kopec v Kranjskej Gore sa mi páči. Je oveľa ťažší ako ten v Maribore, no mne to maximálne vyhovuje. Trať je takisto super, takže sa teším na preteky," dodala Vlhová, ktorá predvlani skončila deviata v "obráku" a štvrtá v slalome. Vlani v Maribore zvíťazila v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne spoločne so Shiffrinovou a medzi najhustejšie postavenými bránkami bola piata.



Organizátori sa sťahovali narýchlo a v náhradnom dejisku oželeli piatkové i sobotné slávnostné žrebovanie štartových čísel, ale zapracovali na svahu, kde budú o mesiac súťažiť muži. Hlásia, že je nachystaný na úrovni jedného z najlepších podujatí sezóny, s čím súhlasí aj Vlhová: "Podmienky sú super, trať je ľadová. Zostala som z toho trošku prekvapená, pretože som čakala, že to bude mäkšie, no všetko je výborné pripravené."