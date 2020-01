Yule s trimufom v Kitzbüheli, Kristoffersen naďalej lídrom seriálu

Výsledky slalomu SP v Kitzbüheli:

1. Daniel Yule (Švaj.) 1:41,50 min

2. Marco Schwarz (Rak.) +0,12 s

3. Clement Noel (Fr.) +0,37

4. Henrik Kristoffersen (Nór.), Lucas Braathen (Nór.) obaja +0,49

6. Michael Matt (Rak.) +0,52

7. Giuliano Razzoli (Tal.) +0,53

8. Adrian Pertl (Rak.) +0,73

9. Reto Schmidiger (Švaj.) +0,79)

10. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) +0,81

...

Adam ŽAMPA (SR) nepostúpil do 2. kola



Celkové poradie SP (po 24 zo 40 súťaží):

1. Kristoffersen 741 bodov

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 700

3. Matthias Mayer (Rak.) 692

4. Alexis Pinturault (Fr.) 642

5. Beat Feuz (Švaj.) 577

6. Dominik Paris (Tal.) 556

...

148. Adam ŽAMPA 4



Poradie slalomu (7 z 12):

1. Kristoffersen 452 bodov

2. Yule 435

3. Noel 400

4. Ramon Zenhäusern (Švaj.) 249

5. Schwarz 242

6. Foss-Solevaag 228

Kitzbühel 26. januára (TASR) – Švajčiarsky lyžiar Daniel Yule zvíťazil v prestížnom nedeľňajšom slalome Svetového pohára v Kitzbüheli. Stal sa iba druhým Švajčiarom v histórii, ktorému sa to podarilo, a prvým od roku 1968, keď takýto úspech dosiahol Dumeng Giovanoli. Yule si pripísal štvrtý triumf na podujatiach SP.Na druhej priečke skončil s odstupom 12 stotín sekundy domáci Rakúšan Marco Schwarz, tretie miesto vybojoval obhajca víťazstva a víťaz predchádzajúceho slalomu vo Wengene Francúz Clement Noel (+0,37).povedal ihneď po pretekoch v televíznom rozhovore Yule.V ideálnych podmienkach na mierne zmrznutej trati nebolo vyššie štartové číslo nevýhodou. Aj preto sa podarilo v 1. kole prekvapiť 19-ročnému Nórovi Lucasovi Braatenovi, ktorý s číslom 34 dokázal zajazdiť najlepší čas. Mladý Nór v 2. kole pódiové umiestnenie neudržal, no aj konečná štvrtá priečka je pre neho úspech. Z elitnej žrebovanej pätnástky nedokončili preteky v 1. kole Rus Alexander Chorošilov a v 2. kole Francúz Alexis Pinturault. Nór Henrik Kristoffersen skončil na 4. priečke v rovnakom čase ako Braaten (+0,49), keď v 2. kole útočil až z ôsmej pozície.Slovenský reprezentant Adam Žampa sa do 2. kola neprebojoval, keď so štartovným číslom 47 zajazdil 52. čas s mankom 2,27 sekundy. Za postupovou 30. priečkou zaostal o 0,87 s.