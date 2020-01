Lyžovanie-SP: Adam Žampa 1. kolo nedokončil, na čele je Zenhäusern

Na snímke slovenský lyžiar Adam Žampa s číslom 37 nedokončil prvé kolo Svetového pohára v slalome mužov v chorvátskom Záhrebe 5. januára 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Záhreb 4. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Ramon Zenhäusern sa usadil na čele po 1. kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára v Záhrebe. Do cieľa prišiel v čase 57,49 s a o sedem stotín predstihol Rakúšana Michaela Matta. Na tretej priečke figuroval so stratou 0,18 sekundy nemecký lyžiar Linus Strasser, ktorý vyrazil na trať až so štartovým číslom 31.Jediný slovenský zástupca Adam Žampa odštartoval s číslom 37, no prvé kolo nedokončil. Nezvládol kľúčovú bránku na terénnej vlne medzi prvým a druhým medzičasom, ktorá robila obrovské problémy aj viacerým favoritom. Po chybe na nej nabrali výrazné manko aj členovia elitnej žrebovanej sedmičky Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen či Daniel Yule.povedal v cieľových priestoroch Žampa, ktorý v slalome čaká na umiestnenie v najlepšej tridsiatke od januára 2018, keď sa mu to podarilo v Kitzbüheli. V decembri vo Val d'Isere ho diskvalifikovali v druhom kole: