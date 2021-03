Na sociálne siete podujatia v Jasnej zavítalo vyše 1,5 milióna ľudí

Jasná 9. marca (TASR) - Organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej vyzdvihli úspech online platforiem, ktoré v čase pandémie koronavírusu nabrali väčší význam. Na sociálne siete zavítalo vyše 1,5 milióna ľudí, Štúdio Jasná malo viac než 212.000 zhliadnutí.



Za normálnych okolností by v Jasnej denne preteky SP videlo okolo 20.000 fanúšikov. Pre pandémiu však areál ostal bez divákov. Organizátori pre priaznivcov pripravili novinku – online Štúdio Jasná, ktoré vysielalo denne od pondelka do nedele na sociálnych sieťach a oficiálnom webe podujatia. Cez víkend bol doplnený kratšími štúdiami pred pretekmi a medzi dvoma kolami.



Štúdio Jasná prinášalo rozhovory s hosťami, mnoho informácií zo zákulisia pretekov, unikátne zábery a rozhovory z prípravy trate, analýzy pretkané súťažami a zábavou. "Sme veľmi milo prekvapení zo záujmu fanúšikov, ktorí si našli cestu na našu online platformu. Čísla niekoľkonásobne prevýšili naše očakávania. Síce by sme skvelých slovenských priaznivcov mali najradšej priamo v Jasnej, no ich záujem a podporu na diaľku si mimoriadne ceníme," povedal v tlačovej správe Matej Hulej, predseda organizačného výboru podujatia SP.



"Čísla nás neskutočne prekvapili. Štúdio Jasná malo ku koncu Svetového pohára vyše 212-tisíc zhliadnutí. Pripisujeme to zaujímavému obsahu a pútavým súťažiam, v ktorých mohli diváci okrem darčekov s logom Svetového pohára vyhrať napríklad vozidlo Audi na týždeň s plnou nádržou. Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí projekt podporili," uviedla marketingová manažérka Jana Tužinská. "Jednotlivé videá zo Štúdia Jasná, ktoré sme zverejňovali aj na sociálnych sieťach Svetového pohára, mali cez 1,1-milióna zhliadnutí. Vôbec najúspešnejším rozhovorom sa stal rozhovor nášho lyžiara Adama Žampu s americkou hviezdou Mikaelou Shiffrinovou, ten si pozrelo vyše 163-tisíc ľudí. Celkovo rozrátané v čase diváci strávili pozeraním videí Svetového pohára vyše 2 roky," povedala mediálna manažérka Michaela Grendelová.



Oficiálnu facebookovú stránku "Ski Worldcup Jasná" sledovalo vyše 22.000 ľudí, instagram "skiworldcupjasna" bezmála 6000 fanúšikov. "Počas týždňa, v ktorom sa konal Svetový pohár, sme zverejnili bezmála 140 príspevkov a nespočetne veľa príbehov. Zásah sociálnych sietí je vyše 1,5 milióna ľudí. Máme vyše 84-tisíc reakcií a bezmála 19-tisíc komentárov za týždeň. Naše príspevky boli zdieľané vyše 6-tisíc krát," dodala Grendelová.