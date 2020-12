Shiffrinová nemyslí na celkový triumf: Nepovažujem sa za favoritku

Courchevel 10. decembra (TASR) - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová neočakáva, že by v tejto sezóne výraznejšie prehovorila do celkového poradia Svetového pohára. Z doterajších štyroch pretekov súťažila iba dvakrát a podľa jej slova sa chce sústrediť iba na technické disciplíny.



"Celkové poradie nie je téma. Chcem sa zamerať na svoje osobné ciele, to mi dáva väčší zmysel," citovala Shiffrinovú agentúra DPA. Dvadsaťpäťročná Američanka na začiatku roka prerušila sezónu po tragickom úmrtí jej otca Jeffa. Návrat jej oddialia pandémia a v úvode tejto zimy aj problémy s chrbtom: "Netrénovala som dostatočne a musím to dobehnúť. Budem sa sústrediť na technické disciplíny, pretože všetko sa nedá stihnúť."



Na čele poradia SP figuruje slovenská zjazdárka Petra Vlhová. Medzi favoritky na veľký glóbus patria aj obhajkyňa Federica Brignoneová z Talianska či Švajčiarka Michelle Gisinová. "Ja sa medzi ne nepočítam," skonštatovala Shiffrinová, trojnásobná víťazka z uplynulých štyroch rokov.