Taliani pozastavili všetky súťaže, o La Thuile však rozhodne FIS

La Thuile 24. februára (TASR) - Talianska lyžiarska federácia (FISI) zrušila všetky tohtotýždňové podujatia v krajine pre obavy z nového koronavírusu, ktorý sa v krajine začal viac šíriť. Pôvodne sa zákaz súťaží týkal len regiónov Lombardska a Benátska, no funkcionári v pondelok rozšírili nariadenie celoplošne.



V prípade víkendového podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v La Thuile musí vydať verdikt Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). La Thuile leží v hornatom regióne Valle d’Aosta, ktorý nie je koronavírusom priamo ohrozený. Na sobotný super-G a nedeľnú kombináciu sa chystá aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, jej štart však závisí tiež od stavu zraneného kolena.



Od 18. do 22. marca je v ďalšom talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo na programe finále SP. "Do polovice marca uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Dúfam, že dovtedy sa upokojí," povedal prezident Talianskeho olympijského výboru (CONI) Giovanni Malago pre RAI Sport.