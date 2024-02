Vlhová odletela v nedeľu do Švajčiarska na plánovanú operáciu

Bratislava 4. februára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová odletela v nedeľu do Švajčiarska, kde podstúpi na klinike Hospital di Valais operáciu zraneného pravého kolena. Na rovnakom mieste absolvovala pred dvoma týždňami podrobné vyšetrenia u vyhľadávaného odborníka Oliviera Siegrista, ktorý potvrdil diagnózu poškodenia predného krížneho väzu a menisku.



"Počas prvých dní po zranení sa nám podarilo presne naplniť to, o čo nás na švajčiarskej klinike žiadali. Petra a naši fyzioterapeuti odviedli v tejto fáze výbornú prácu a preto verím, že je pripravená podrobiť sa operačnému zákroku," povedal Vlhovej tréner Mauro Pini. "Petra napriek bolestiam a obmedzeniam rozpohybovala kolenný kĺb a posilnila svaly navôkol. Urobila tak maximum preto, aby bol operačný zákrok, na ktorý čaká nielen ona sama, ale určite aj všetci jej priaznivci, úspešný," dodal Richard Galovič, manažér Niké Ski Team Petra Vlhová v tlačovej správe.



Vlhová prišla k zraneniu počas januárového obrovského slalomu Svetového pohára v Jasnej. Tvrdý pád prišiel v úvodnom kole "obráku" v domácom stredisku. Na pomoc jej prišli záchranári, zranenú ju museli zviesť na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom do nemocnice. Prvé vyšetrenia absolvovala v Ružomberku.