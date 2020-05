Wasmeier sa obáva negatívnych dopadov koronakrízy v novej sezóne

Berlín 29. mája (TASR) - Dvojnásobný olympijský víťaz v zjazdovom lyžovaní Markus Wasmeier z Nemecka očakáva veľmi nepriaznivé dopady koronakrízy na novú sezónu. Jedným z mnohých bude podľa 56-ročného aj absencia divákov v dejiskách podujatí Svetového pohára.



Z dôvodu pandémie koronavírusu sa majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní v Cortine d'Ampezzo neuskutočnia v pôvodne plánovanom dátume 7.-21. februára 2021. Mali by byť až po ZOH 2022 v Pekingu. "Bude to veľmi nezvyčajná sezóna. V časoch korony bude veľa vecí, ktoré si až doteraz nik nevedel predstaviť. No nedá sa to zmeniť. FIS ešte nerozhodla, či sa budú konať súťaže, takže v tejto situácii bol odklad šampionátu pochopiteľný," citovala agentúra SID slová zlatého medailistu z obrovského slalomu aj super-G zo ZOH 1994 v Lillehammeri.



Podľa Wasmeiera je možné aj to, že sa v novej sezóne bude jazdiť bez divákov. "Lyžiarov počas jazdy nezaujíma prítomnosť divákov. Sústredia sa iba na to, aby dosiahli najrýchlejší čas. Samozrejme, aj podľa mňa by bolo pekné, ak by sme mali fanúšikov na tribúnach. Ale počas pretekov sa snažíte eliminovať všetky veci okolo, ktoré by vás mohli rozptýliť," dodal majster sveta v obrovskom slalome z Bormia 1985.