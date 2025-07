M. Adamov získal zlato na MSJ v behu na kolieskových lyžiach

Madona 17. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Michal Adamov sa stal juniorským majstrom sveta v behu na kolieskových lyžiach v disciplíne 10 km klasicky. V úvodný deň MSJ v lotyšskej Madone sa v rovnakej disciplíne medzi juniorkami darilo aj jeho krajanke Michaele Strakovej, ktorá získala striebro.



„Bolo to celkom dobré. Počasie bolo na mňa príliš horúce, ale myslím, že som to zvládol dobre,“ povedal Adamov pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Ďalší zo Slovákov Ján Adamov obsadil 6. miesto, Jelisej Kuzmin skončil siedmy. V pretekoch zaradených do Svetového pohára si Šimon Adamov vyjazdil 6. priečku, Alžbeta Garguláková obsadila 18. pozíciu.



Podujatie pokračuje v piatok tímovými šprintmi a potrvá do nedele. „Dnes sa išla trať na 10 km klasicky. Všetci naši pretekári podali výborný výkon a musím ich všetkých pochváliť. Získali sme dve medaily, čo je veľký úspech. Verím, že na túto prácu nadviažeme aj v zimnej sezóne,“ konštatoval hlavný tréner Ján Franc.