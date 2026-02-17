< sekcia Šport
M. Chromiak vyrovnal osobné maximum v počte asistencií
Autor TASR
New York 17. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak vyrovnal svoje osobné maximum v počte asistencií v AHL. V noci na utorok si pripísal 21. asistenciu v prebiehajúcej sezóne, jeho Ontario však podľahlo Abbotsfordu 3:5. Chromiak zaznamenal v tomto ročníku nižšej zámorskej súťaže celkom 37 bodov (16+21) v 48 dueloch.