M. Chromiak vyrovnal osobné maximum v počte asistencií

Na archívnej snímke hokejový reprezentant SR Martin Chromiak. Foto: TASR Jakub Kotian

Chromiak zaznamenal v tomto ročníku nižšej zámorskej súťaže celkom 37 bodov (16+21) v 48 dueloch.

Autor TASR
New York 17. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak vyrovnal svoje osobné maximum v počte asistencií v AHL. V noci na utorok si pripísal 21. asistenciu v prebiehajúcej sezóne, jeho Ontario však podľahlo Abbotsfordu 3:5. Chromiak zaznamenal v tomto ročníku nižšej zámorskej súťaže celkom 37 bodov (16+21) v 48 dueloch.
