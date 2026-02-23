< sekcia Šport
M. Chromiak vyrovnal svoje bodové maximum z minulej sezóny
V drese Hartfordu sa darilo Adamovi Sýkorovi, ktorý si rovnako ako Chromiak pripísal gól a asistenciu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Autor TASR
New York 23. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak vyrovnal svoje bodové maximum v jednej sezóne nižšej zámorskej AHL. V noci na pondelok pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Ontaria nad Tucsonom 5:3 a stal sa treťou hviezdou zápasu. V prebiehajúcom ročníku má na konte už 39 bodov za 17 gólov a 22 asistencií, čím si vyrovnal maximálne skóre z vlaňajška.
V drese Hartfordu sa darilo Adamovi Sýkorovi, ktorý si rovnako ako Chromiak pripísal gól a asistenciu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Dvadsaťjedenročný útočník ukončil sedemzápasové bodové „suchoty“ a tešil za z triumfu svojho tímu nad Providence 5:2. Po 50 stretnutiach tejto sezóny má na konte 20 bodov (8+12).
V drese Hartfordu sa darilo Adamovi Sýkorovi, ktorý si rovnako ako Chromiak pripísal gól a asistenciu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Dvadsaťjedenročný útočník ukončil sedemzápasové bodové „suchoty“ a tešil za z triumfu svojho tímu nad Providence 5:2. Po 50 stretnutiach tejto sezóny má na konte 20 bodov (8+12).