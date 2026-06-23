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M. Marquez podpísal s Ducati predĺženie zmluvy do konca sezóny 2028

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Úradujúci majster sveta MotoGP získal vlani titul počas prvej sezóny v tíme a s celkovo siedmimi primátmi dorovnal ikonického Valentina Rossiho.

Autor TASR
Madrid 23. júna (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez predĺžil zmluvu s Ducati do konca sezóny 2028. Úradujúci majster sveta MotoGP získal vlani titul počas prvej sezóny v tíme a s celkovo siedmimi primátmi dorovnal ikonického Valentina Rossiho.

Tridsaťtriročný jazdec nazbieral 545 bodov s 11 výhrami a 14 víťazstvami v šprinte. „Pokračujem v pretekaní, pretože milujem tento šport a chcem dosiahnuť ešte väčšie ciele. Som presvedčený, že sa mi to môže podariť práve tu,“ citovala Marqueza agentúra AFP. V sobotu vyhral VC Česka a na lídra celkového poradia Marca Bezzecchiho stráca 40 bodov. Dve veľké ceny vynechal pre problémy s chodidlom.

MotoGP vstupuje budúci rok do novej éry so zmenenými technickými pravidlami. Objem motora sa zmenší na 850 centimetrov, aerodynamika bude jednoduchšia a prídu aj nové pneumatiky Pirelli. Informácie priniesla agentúra AFP.
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