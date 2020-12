M. Marquez sa podrobil ďalšej operácii ruky

Madrid 4. decembra (TASR) - Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez sa podrobil ďalšej operácii pravej ruky. Šesťnásobný majster sveta v triede MotoGP musel ísť opäť pod skalpel, pretože sa mu pomaly hojila ramenná kosť. Uviedli to predstavitelia jeho tímu Honda.



Operácia na madridskej klinike trvala osem hodín. Chirurgovia počas zákroku implementovali Marquezovi do ramena novú doštičku. Španiel sa zranil v júli po páde na okruhu v Jereze štyri kolá pred koncom úvodného podujatia seriálu MS cestných motocyklov. Do súťažného kolotoča sa podľa denníka Marca vráti až v máji 2021. Nová sezóna odštartuje v marci v Katare, informovala o tom agentúra AFP.