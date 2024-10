M. Marquez ukázal stíhaciu jazdcu a vyhral VC Austrálie pred Martinom

VC Austrálie - výsledky:



1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 39:47,702 min, 2. Jorge Martin (Šp./Ducati) +0,997 s, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +10,100, 4. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) +12,997, 5. Enea Bastianini (Tal./Ducati) +13,310, 6. Franco Morbidelli (Tal./Ducati) +15,434, 7. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +18,757, 8. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) +19,345, 9. Alex Rins (Šp./Yamaha) +22,210, 10. Luca Marini (Tal./Honda) +24,239



Celkové poradie (17 z 20 pretekov):



1. Martin (Šp./Ducati) 424 b, 2. Bagnaia (Tal./Ducati) 404, 3. M. Marquez (Šp./Ducati) 345, 4. Bastianini (Tal./Ducati) 331, 5. Brad Binder (JAR/KTM) 192, 6. Pedro Acosta (Šp./KTM) 181

Ventnor 20. októbra (TASR) - Španielsky pretekár MotoGP Marc Marquez na Ducati vyhral nedeľnú VC Austrálie. Šesťnásobný šampión predstihol vedúceho jazdca celkového poradia a krajana Jorgeho Martina (Ducati), ktorý štartoval z pole position.Štart vyšiel lepšie Martinovi, ktorý bol na pole position. Druhý Marquez sa prepadol, tak ako aj v sobotnom šprinte. Tentokrát klesol mimo najlepšej desiatky a dokázal sa prebojovať až na prvé miesto a získať tretiu výhru v tomto ročníku. Zároveň to bol jeho štvrtý triumf na VC Austrálie. "Neviem, kde som bol v prvej zákrute, no prebehol som veľa jazdcov a myslel som si, že je nemožné dobehnúť Martina. V piatom alebo šiestom kole som chytil rytmus a bolo to pokojnejšie, síce trocha stresujúce, ale som šťastný," citovala Marqueza agentúra Reuters.Martin napriek druhému miestu zvýšil náskok na rivala v boji o titul Francesca Bagnaiu o štyri body a Talian má momentálne 20-bodové manko. V Austrálii skončil na tretej pozícii. "Boli to určite náročné preteky. Mal som dobrú rýchlosť, no pocitovo to bolo iné ako včera," vysvetlil Martin.