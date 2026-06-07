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M. Marquez vyhral VC Maďarska a dosiahol prvý triumf v sezóne
Marquez, ktorý zvíťazil aj v sobotňajšom šprinte, zviedol s Acostom súboj o vedenie.
Autor TASR
Balatonfőkajár 7. júna (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez vyhral Veľkú cenu Maďarska seriálu MotoGP. Úradujúci majster sveta zaznamenal prvé víťazstvo v hlavných pretekoch v tejto sezóne, keď zdolal krajana Pedra Acostu o 1,343 sekundy. Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia s odstupom 11,632 sekundy. Dvaja najlepší jazdci priebežného poradia, Marco Bezzecchi a Jorge Martin z Aprilie, havarovali už v prvej zákrute.
Marquez, ktorý zvíťazil aj v sobotňajšom šprinte, zviedol s Acostom súboj o vedenie. Jazdci si niekoľkokrát vymenili prvú pozíciu, no 33-ročný Marquez predbehol svojho o jedenásť rokov mladšieho súpera v 14. kole a následne si vytvoril rozhodujúci náskok. Po štarte došlo v prvej zákrute k hromadnej kolízii. Martin stratil kontrolu nad motocyklom a spôsobil pád viacerých jazdcov. Okrem neho skončili na zemi aj Fermin Aldeguer, Raul Fernandez a Bezzecchi.
Marquez, ktorý zvíťazil aj v sobotňajšom šprinte, zviedol s Acostom súboj o vedenie. Jazdci si niekoľkokrát vymenili prvú pozíciu, no 33-ročný Marquez predbehol svojho o jedenásť rokov mladšieho súpera v 14. kole a následne si vytvoril rozhodujúci náskok. Po štarte došlo v prvej zákrute k hromadnej kolízii. Martin stratil kontrolu nad motocyklom a spôsobil pád viacerých jazdcov. Okrem neho skončili na zemi aj Fermin Aldeguer, Raul Fernandez a Bezzecchi.
VC Maďarska - výsledky:
1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 42:55,325 min, 2. Pedro Acosta (Šp./KTM) +1,343 s, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +11,632, 4. Aj Ogura (Jap./Aprilia) +15,539, 5. Luca Marini (Tal./Honda) +18,669, 6. Diogo Moreira (Braz./Honda) +21,794
Celkové poradie (8 z 22 pretekov):
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 180 b, 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 160, 3. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) 138, 4. Acosta (Šp./KTM) 132, 5. Marquez (Šp./Ducati) 108, 6. Aj Ogura (Jap./Aprilia) 105
1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 42:55,325 min, 2. Pedro Acosta (Šp./KTM) +1,343 s, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +11,632, 4. Aj Ogura (Jap./Aprilia) +15,539, 5. Luca Marini (Tal./Honda) +18,669, 6. Diogo Moreira (Braz./Honda) +21,794
Celkové poradie (8 z 22 pretekov):
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 180 b, 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 160, 3. Fabio Di Giannantonio (Tal./Ducati) 138, 4. Acosta (Šp./KTM) 132, 5. Marquez (Šp./Ducati) 108, 6. Aj Ogura (Jap./Aprilia) 105