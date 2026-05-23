M. Pospíšila potešil výkon s Českom: „Škoda niektorých situácií“
Výkon Slovákov pochválil aj Samuel Kňažko, ten vyzdvihol aj atmosféru v hľadisku.
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Celá hokejová verejnosť očakávala, ako sa slovenskí reprezentanti vyrovnajú s prvým papierovo silnejším súperom na MS vo Švajčiarsku. Po víťazstvách nad Nórskom 2:1, Talianskom 4:1, Slovinskom 5:4 pp a sn a Dánskom 4:1 však boli nad ich sily českí hokejisti. Sobotný súper Slovákov nebol lepší, no mal viac šťastia v koncovke.
Zverenci Vladimíra Országha dvakrát inkasovali veľmi nešťastne. Prvýkrát po zásahu Mareka Hrivíka, ktorý zmenil smer strely Martina Kauta do protipohybu Samuela Hlavaja. Rozhodujúci gól inkasovali od kapitán českého výberu Romana Červenku, ktorý pred bránkou korčuľou usmernil strieľanú prihrávku. „Bol to dosť náročný zápas. Len škoda niektorých situácií, ktoré sme mohli riešiť lepšie a nás to stálo góly. Ale si myslím, že celkovo sme odohrali veľmi kvalitný zápas a musíme sa od tohto odraziť,“ povedal Martin Pospíšil.
Slováci svojho súpera prestrieľali 30 ku 18, ale nemali toľko šťastia v koncovke. „Mali sme viac veľmi dobrých momentov. Škoda, že sme nedostali nejakú presilovku a nechcem teraz dlho komentovať rozhodcov, ale bolo tam veľa sporných situácií. Nemôže sa stávať v čase keď sú štyri minúty do konca, aby rozhodca hodil buly a nepadol puk na ľad. To sú také veci, ktoré zamrzia, hlavne keď to je v útočnom pásme. Ale odohrali sme naozaj veľmi dobrý zápas a musíme na tento výkon nadviazať,“ dodal Pospíšil.
Výkon Slovákov pochválil aj Samuel Kňažko, ten vyzdvihol aj atmosféru v hľadisku: „„Náš výkon bol slušný, ale hrá sa na víťazstvá a na body v tabuľke, takže to je jedno. Predvedená hra ma teší, ale na konci zápasu to nie je nič platné, keď prehráme o jeden gól. Dúfam, že zajtra sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Zápas s Českom si museli užiť aj diváci, atmosféra bola skvelá. Ešte raz poviem že škoda výsledku, ale taký je hokej a toto bol podľa mňa play off zápas. Veľa sa bránilo, hralo sa veľa po rohoch. Nebolo tam ani veľa striel, až v druhej tretine sme mali pasáž, kde sme ich mali viac a aj šancí,“ uzavrel Kňažko.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
