< sekcia Šport
M. Sauer dal prvý gól za Toulouse, rozhodol o výhre 4:3 nad FC Metz
Autor TASR
Paríž 15. marca (TASR) - Slovenský futbalista Mário Sauer strelil svoj premiérový gól v drese FC Toulouse. V nedeľnom zápase 26. kola francúzskej Ligue 1 skóroval v deviatej minúte nadstaveného času a rozhodol o triumfe 4:3 na pôde FC Metz.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar začal zápas na lavičke náhradníkov, na ihrisko sa dostal v 65. minúte. Jeho gólový moment prišiel v samom závere nadstavenia, keď po spätnej prihrávke od Arona Dönnuma pohotovo z prvej upratal loptu do odkrytej časti brány. Gólu sa dočkal v 20. ligovom vystúpení v drese Toulouse. Jeho tím zastavil sériu šiestich zápasov bez víťazstva v Ligue 1 a v tabuľke sa posunul na 11. miesto, Méty sú naďalej posledné.
Lyon remizoval na ihrisku Le Havre 0:0. Slovenský brankár v službách Olympique Dominik Greif do duelu nezasiahol, zápas sledoval z lavičky náhradníkov. Bezgólovou remízou sa skončil aj súboj Racingu Štrasburg s Paríž FC 0:0.
Ligue 1 - 26. kolo:
Racing Štrasburg - Paríž FC 0:0
AC Le Havre - Olympique Lyon 0:0
ČK: 56. Zagadou (Le Havre)
/D. Greif (Lyon) na lavičke náhradníkov/
FC Metz - FC Toulouse 3:4 (2:3)
Góly: 30. Mbala, 31. Kouao, 88. Abuašvili - 14. a 45.+3 Gboho, 7. Dönnum, 90.+9 M. SAUER
/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 65. min a v 90.+9 min strelil gól/
