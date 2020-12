M. Schumacher varuje pred očakávaniami: Každý bod bude malé víťazstvo

Berlín 13. decembra (TASR) – Nemecký pretekár Mick Schumacher krotí vysoké očakávania pred svojou premiérovou sezónou v šampionáte F1.



"Samozrejme, že každý jazdec ide do pretekov s tým, že chce zvíťaziť. My však máme pred budúcou sezónou iné ciele a na tie sa musíme sústrediť. Nehovorím, že by nás víťazstvo nepotešilo, ale musíme zostať nohami pevne na zemi. Každý získaný bod pre nás bude malým víťazstvom a posunie nás ďalej ako tím," povedal 21-ročný Schumacher v rozhovore pre stanicu ZDF.



Úradujúci víťaz seriálu F2 sa od budúceho roka presunie do kráľovskej kategórie, kde bude jazdiť vo farbách americkej stajne Haas. Skúsenosti však začal naberať už počas piatkového tréningu a trať v Abú Zabí si vyskúšal aj v rámci sobotňajšieho testu pre mladých pretekárov: "Formula 1 je výrazne rýchlejšia. Chvíľu mi potrvá si na to zvyknúť. Príde to však s časom a skúsenosťami."



Syn sedemnásobného šampióna F1 Michaela Schumachera sa však výzvy nebojí: "Najvyššie nároky na seba kladiem ja sám a spravím všetko preto, aby sa mi ich podarilo naplniť. Aj z toho dôvodu pociťujem väčší tlak zvnútra ako zvonka."