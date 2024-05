M. Tkachuk 4. víťazným gólom vytvoril rekord: Nie je to len o mne

New York 23. mája (TASR) - Americký hokejista Matthew Tkachuk rozhodol o triumfe Floridy na ľade New Yorku Rangers 3:0 v prvom zápase finále Východnej konferencie NHL. Útočník "panterov" je prvým hráčom, ktorý zaznamenal štyri víťazné góly počas prvých piatich duelov semifinálovej série play off, prekonal Ricka Middletona, Gordieho Drillona a Billyho Bouchera (všetci s 3 presnými zásahmi).



Dvadsaťšesťročný krídelník rozhodol v 17. minúte, keď strelou z vrchu ľavého kruhu prekonal Igora Šesťorkina. "Nekladiem na seba žiadny tlak, aby som skóroval. Myslím si, že je to súčasť mojej hry, ale nie je to len o mne. Je pred nami oveľa väčší cieľ," uviedol podľa nhl.com Tkachuk, ktorý dosiahol v stretnutí aj asistenciu. Zaznamenal svoj 13. viacbodový zápas od začiatku minuloročnej play off, čo je spolu s Connorom McDavidom druhý najvyšší počet spomedzi všetkých hráčov v tomto období. Prvé miesto v tejto štatistike patrí Leonovi Draisaitlovi (14).



Výrazný podiel na triumfe Floridy mal aj brankár Sergej Bobrovskij, ktorý zaznamenal 23 úspešných zákrokov a dosiahol druhé čisté konto v kariére vo vyraďovacej časti. Tridsaťpäťročný ruský brankár si v dueloch play off proti úradujúcemu držiteľovi Prezidentskej trofeje vylepšil bilanciu na 8:1. "V play off nemyslíte na čisté kontá ani na nič iné, sú len víťazstvá a prehry. Sústredíte sa na jeden moment a nerozmýšľate o inom. Je to pre nás veľké víťazstvo," povedal Bobrovskij.



Panthers vyhrali vo finále konferencie už sedem zápasov v rade od šiesteho zápasu v roku 1996 proti Pittsburghu Penguins. Jediným tímom za uplynulých 30 rokov, ktorý má dlhšiu takúto víťaznú sériu (zahŕňajúcu všetky sezóny) v semifinále NHL, je Boston Bruins (9). Rekord v tejto štatistike drží Montreal Canadiens (13, 1965-1968).