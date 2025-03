M. Tkachuk začal po zranení korčuľovať, stále je ďaleko od návratu

Sunrise 31. marca (TASR) - Americký hokejista Matthew Tkachuk sa prvýkrát po zranení v dolnej časti tela, ktoré utrpel na februárovom Turnaji štyroch krajín, postavil na korčule. Krídelník Floridy v pondelok individuálne trénoval približne 45 minút, ešte pred začiatkom tímového tréningu.



Tkachuk, ktorý pre zranenie vynechal uplynulých 16 zápasov v NHL, je podľa trénera "panterov" Paula Mauricea stále ďaleko od návratu do zostavy. Očakáva sa, že vynechá zvyšok základnej časti. Panthers veria, že sa ich opora stihne uzdraviť do štartu play off. „Zatiaľ ešte nepracuje na svojej kondícii, tam ešte nie sme. V ďalších dňoch si znovu trochu zakorčuľuje, po zhruba týždni sa dostaneme do bodu, keď zvýši intenzitu a začne viac ´jazdiť´ po ľade,“ povedal Maurice podľa TSN. Tkachuk bol v minulom ročníku jedným z hlavných ťahúňov Floridy na ceste za Stanleyho pohárom. V prebiehajúcej sezóne stihol odohrať 52 duelov, v ktorých nazbieral 57 bodov za 22 gólov a 35 asistencií.