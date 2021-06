MS 2021: Nemci chcú Fínom oplatiť prehru

MS v Rige - semifinále:



13.15 USA - Kanada



17.15 Fínsko - Nemecko



/časy sú v SELČ/

Riga 4. júna (TASR) - Zámorské derby USA - Kanada (13.15 SELČ) a duel obhajcov titulu Fínov s prekvapením turnaja Nemeckom (17.15), tak znie sobotný semifinálový program na hokejových MS v Rige. Obe dvojičky na seba narazili už v základnej B-skupine, od vzájomných súbojov však prešli mužstvá výkonnostnými premenami.Zámorské tímy prišli do lotyšskej metropoly s papierovo slabými výbermi, v ktorých chýbajú jagavé hviezdy. Potvrdilo sa však, že menoslov, v ktorom sú pravidelne nastupujúci hráči v NHL, vždy garantuje vysokú kvalitu. Američania v doterajšom priebehu šampionátu utrpeli jedinú prehru - hneď na úvod s Fínmi (1:2) - následne rozbehli šnúru siedmich víťazstiev, vrátane jasnej štvrťfinálovej výhry nad Slovenskom (6:1). "Je jedno, proti komu nastupujeme, vždy sa chceme uistiť, že hráme svoj systém a extrémne tvrdo pracujeme," povedal po triumfe nad SR tréner USA Jack Capuano. Američanov ťahá najmä útok s kanonierom Arizony Conorom Garlandom (5+5 v ôsmich zápasoch), Trevorom Mooreom z LA (4+4) a dallaským mladíkom Jasonom Robertsonom (3+4), jedným z najlepších nováčikov tejto sezóny NHL. V bránke kraľuje Cal Petersen z Los Angeles." nechal sa počuť Petersen. Pred šampionátom mnohými podceňovaný tím vyhral B-skupinu a už ibe dve víťazstva ho delia od zisku titulu. Pre USA by bol prvý od roku 1960, keď ZOH v Squaw Valley boli zároveň majstrovstvami sveta. Veľkou devízou tímu sú parádne oslabenia, v nich inkasoval iba raz pri celkovo 22 presilovkách súperov (úspešnosť 95,45 percenta)." uviedol pre web šampionátu Colin Blackwell, ktorý rovnako ako Garland strelil Slovákom dva góly.Kanaďania sa na rozdiel od USA rozbiehali v Rige pomalšie. V B-skupine začali tromi prehrami a reálne im hrozilo, že prvýkrát v histórii MS budú chýbať vo vyraďovacej fáze. Zahrali im však do kariet zaváhanie Kazachov s Nórmi (1:3) a najmä víťazstvo Nemcov nad Lotyšmi (2:1) v závere skupinových bojov. Nakoniec s odretými ušami postúpili do štvrťfinále, kde po tuhom boji zdolali víťaza A-skupiny - Tím Ruského olympijského výboru 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil Andrew Mangiapane po individuálnej akcii obrancu Troya Stechera. Hráči ztak majú v semifinále šancu oplatiť Američanom prehru 1:5 zo základnej skupiny. Kanaďania sa s USA naposledy stretli na MS v takejto neskorej fáze ešte v roku 1950, vtedy rivala rozdrvili v skupine o medaily 5:0 a získali zlato. "" vyslovil sa Darcy Kuemper, ktorý 23. mája v prvom vzájomnom dueli s USA inkasoval štyri góly zo 17 striel a predčasne sa porúčal z bránky: "Kanada má vo vitríne 50 cenných kovov z MS, z toho 26 zlatých, no práve od tohto tímu sa veľmi nečakalo, že by mohol medailovú zbierku zveľadiť. V Rige sa však ukázalo, že má lídrov, ktorí vedia potiahnuť mužstvo. Connor Brown (2+9) bol po štvrťfinále s 11 bodmi spolu s Petrom Cehlárikom najproduktívnejší hráč MS, v útoku si výborne rozumel s kapitánom Adamom Henriquem (5+5) a strelcom víťaznému gólu proti zbornej Mangiapanem (5+4). Tento útok dal 12 z 21 kanadských gólov na MS. "pochvaľoval si Henrique. O energiu v tíme sa starajú zasa talentovaní mladíci ako Cole Perfetti či obranca Owen Power, hlavný kandidát na tohtoročnú d aftovú jednotku. Kanaďania naposledy vybojovali titul majstra sveta v roku 2016, z MS 2019 obhajujú strieborné medaily.Kým zámorské semifinále nemá favorita, v tom druhom je jasný. Fíni si ako prví zo všetkých tímov na MS zabezpečili postup do štvrťfinále a ako jediní ešte dosiaľ neprehrali v riadnom hracom čase. V B-skupine skončili druhí a vo štvrťfinále ukázali pevný systém založený na prepracovanej defenzíve, Čechom nedovolili streliť ani gól a zvíťazili 1:0 vďaka gólu Jereho Innalu z 33. minúty. Hrdinom zápasu bol brankár Jussi Olkinuara, ktorý zneškodnil všetkých 28 striel súpera a dosiahol prvý shutout na tomto šampionáte. Olkinuara dáva pripomenúť parádne výkony Kevina Lankinena z MS 2019 na Slovensku, kde "Suomi" vybojovali zlato. "" chválil muža s maskou center Anton Lundell.," pritakal tréner Jukka Jalonen. V prvom vzájomnom dueli v skupine triumfovali Fíni nad Nemcami 2:1, už vtedy to bol pre obhajcov veľmi náročný súboj." tvrdí útočník Iiro Pakarinen.myslí si tréner Jalonen.Nemci sa snažia napodobniť rovnaký úspech, aký dosiahli na ZOH 2018. V Pjongčangu prekvapujúco postúpili až do finále a získali striebro." vyhlásil útočník Edmontonu Dominik Kahun, ktorý sa pripojil k mužstvu po vyradení Oilers v 1. kole play off NHL.Nemci ešte nikdy v histórii nevyhrali MS, ich najväčším úspechom sú dve striebra (1930 a 1953). Predtým naposledy boli v semifinále šampionátu na domácich MS 2010, kde skončili senzačne štvrtí. V Rige ich zdobí nezlomný duch. V skupine mali po troch prehrách za sebou namále, zvládli však kľúčový duel s Lotyšskom (2:1) a vo štvrťfinále zdolali Švajčiarov 3:2 po nájazdoch, hoci prehrávali už 0:2. Rozhodujúci nájazd premenil forsbergovským spôsobom Marcel Noebels.rozplýval sa prezident Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Franz Reindl. "