Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Šport

Määttä, Castagna a 3 výbery v drafte idú z Utahu do Calgary za Weegara

.
Obranca Calgary Flames MacKenzie Weegar (vľavo) a pravé krídlo Los Angeles Kings Alex Laferriere bojujú o puk počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v sobotu 28. februára 2026 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Tridsaťdvaročný Weegar mal v tejto sezóne za Calgary priemernú minutáž 23:07 na zápas, v 60 dueloch si pripísal tri góly a 17 asistencií.

Autor TASR
Salt Lake City 5. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL Utah Mammoth získal z Calgary Flames skúseného obrancu MacKenzieho Weegara. Do kanadského klubu za neho výmenou putujú fínsky zadák Olli Määttä, perspektívny útočník Jonathan Castagna a tri výbery v druhom kole tohtoročného draftu.

Tridsaťdvaročný Weegar mal v tejto sezóne za Calgary priemernú minutáž 23:07 na zápas, v 60 dueloch si pripísal tri góly a 17 asistencií. Do tímu Flames prišiel z Floridy Panthers v júli 2022 ako súčasť výmeny za hviezdneho krídelníka Matthewa Tkachuka. V NHL doteraz odohral 610 stretnutí, v ktorých nazbieral 62 gólov a 271 bodov. Kanadu reprezentoval na MS 2023, kde získal zlato a vyhlásili ho za najlepšieho obrancu a aj v roku 2025, pripomenul portál TSN.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme