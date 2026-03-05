< sekcia Šport
Määttä, Castagna a 3 výbery v drafte idú z Utahu do Calgary za Weegara
Tridsaťdvaročný Weegar mal v tejto sezóne za Calgary priemernú minutáž 23:07 na zápas, v 60 dueloch si pripísal tri góly a 17 asistencií.
Autor TASR
Salt Lake City 5. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL Utah Mammoth získal z Calgary Flames skúseného obrancu MacKenzieho Weegara. Do kanadského klubu za neho výmenou putujú fínsky zadák Olli Määttä, perspektívny útočník Jonathan Castagna a tri výbery v druhom kole tohtoročného draftu.
Tridsaťdvaročný Weegar mal v tejto sezóne za Calgary priemernú minutáž 23:07 na zápas, v 60 dueloch si pripísal tri góly a 17 asistencií. Do tímu Flames prišiel z Floridy Panthers v júli 2022 ako súčasť výmeny za hviezdneho krídelníka Matthewa Tkachuka. V NHL doteraz odohral 610 stretnutí, v ktorých nazbieral 62 gólov a 271 bodov. Kanadu reprezentoval na MS 2023, kde získal zlato a vyhlásili ho za najlepšieho obrancu a aj v roku 2025, pripomenul portál TSN.
