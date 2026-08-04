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Maccabi Tel Aviv odohrá najbližší domáci zápas bez divákov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Maccabi privíta vo štvrtok CSKA Sofia na štadióne v gruzínskom Batumi, kde minulý týždeň zdolalo Šerif Tiraspoľ 1:0.

Autor TASR
Nyon 4. augusta (TASR) - Izraelský futbalový klub Maccabi Tel Aviv odohrá najbližší domáci zápas Európskej ligy bez divákov. Európska futbalová únia (UEFA) ho potrestala za to, že jeho priaznivci použili pyrotechniku v minulotýždňovom stretnutí.

Maccabi privíta vo štvrtok CSKA Sofia na štadióne v gruzínskom Batumi, kde minulý týždeň zdolalo Šerif Tiraspoľ 1:0. Izraelské reprezentačné i klubové tímy musia od októbra 2023 pre bezpečnostnú situáciu hrávať domáce zápasy v súťažiach UEFA v neutrálnych krajinách.

UEFA zároveň udelila Maccabi pokutu 40.000 eur. Na jeho duel proti Šeriffu v 2. predkole Európskej ligy prišlo 1012 divákov, pripomenula AP.
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