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Macháč má zranenú pätu, jeho účasť vo Wimbledone je otázna

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Český tenista Tomáš Macháč reaguje v zápase 2. kola mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v stredu 27. mája 2026. Foto: TASR/AP

Trhlina v ľavej nohe ho prinútila odstúpiť z prebiehajúceho Roland Garros v Paríži, kde vo štvorhre postúpil s Matejom Vocelom do 2. kola.

Autor TASR
Praha 3. júna (TASR) - Účasť českého tenistu Tomáša Macháča na grandslamovom turnaji vo Wimbledone je otázna. Dvadsaťpäťročný hráč má zranenú pätu, pre ktorú si niekoľko týždňov nezahrá. Trhlina v ľavej nohe ho prinútila odstúpiť z prebiehajúceho Roland Garros v Paríži, kde vo štvorhre postúpil s Matejom Vocelom do 2. kola. Vo dvojhre vypadol s Nemcom Alexandrom Zverevom po prehre 4:6, 2:6 a 2:6.

Mám trhlinu v ľavej nohe. Je to záležitosť niekoľkých týždňov. Urobím všetko pre to, aby som stihol trávnatú časť sezóny,“ citoval olympijského víťaza v miešanej štvorhre portál sport.cz. Tretí grandslamový turnaj sezóny sa začne 29. júna.
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