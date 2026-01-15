< sekcia Šport
Macháč postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v Adelaide
Zdolal hráča Španiela Jaumeho Munara v dvoch setoch 6:4, 6:4.
Autor TASR
Adelaide 15. januára (TASR) - Český tenista Tomáš Macháč postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v austrálskom Adelaide. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii ôsmeho nasadeného hráča Španiela Jaumeho Munara v dvoch setoch 6:4, 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
Tomáš Macháč (ČR-8) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:4
