Macháč postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v Adelaide

.
Na snímke Tomáš Macháč z Českej republiky. Foto: TASR/AP

Zdolal hráča Španiela Jaumeho Munara v dvoch setoch 6:4, 6:4.

Autor TASR
Adelaide 15. januára (TASR) - Český tenista Tomáš Macháč postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v austrálskom Adelaide. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii ôsmeho nasadeného hráča Španiela Jaumeho Munara v dvoch setoch 6:4, 6:4.



dvojhra - štvrťfinále:

Tomáš Macháč (ČR-8) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:4
.

