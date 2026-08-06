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Machata do finále stovky na MS20, postúpila aj diaľkarka Švaňová
Osemnásťročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v II. semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 s, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o jednu stotinu.
Autor TASR
Eugene 6. augusta (TASR) - Slovenský šprintér Richard Machata sa prekvapivo predstaví vo finále behu na 100 m na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. Osemnásťročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval miestenku tretím miestom v II. semifinále, ktoré v prvej dráhe zvládol za 10,38 s, čím zlepšil svoj čas z rozbehu o jednu stotinu. Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila aj jeho krajana Anna Švaňová výkonom 607 cm.
Machata bol s osobákom 10,34 (4. júna v St. Pöltene) druhý najväčší outsider svojho behu, napriek tomu ho zdolali iba Jamajčan Card (10,16), ktorý už má na konte aj 9,93, a domáci Muhammad Roslee (10,36). Na štarte mal pritom Slovák najhorší reakčný čas (0,178). „Reakcia síce nebola dobrá, ale z blokov som vybehol oveľa lepšie ako v rozbehoch. A to som sa ešte skoro potkol a spadol na zem,“ uviedol Machata pre portál atletika.sk. Finále je na programe v piatok ráno o 5.55 h SELČ. „Pred finále sa potrebujem najmä dobre vyspať, čo nebude jednoduché. Mal som v pláne, že sa pekne vyspím a zajtra už na nič nebudem musieť sústrediť, ale som rád, že to takto dopadlo a skúsim podať čo najlepší výkon,“ dodal historicky prvý slovenský šprintér na juniorskom svetovom šampionáte so štartom na 100 m.
Finalistku bude mať Slovensko aj v stípli (3000 m prek.). Postúpila do neho Anna Švrček, ktorá skončila šiesta v II. rozbehu s časom 10:14,91 min. Historicky prvú slovenskú stípliarku na juniorských MS klasifikovali celkovo na 11. pozícii z 27. štartujúcich, prvé štyri podľa očakávania obsadili dievčatá z Afriky. „Po štarte som išla na čelo, tempo sa mi nezdalo veľmi rýchle. Keď nám ušli Afričanky, vedela som, že s nimi nemôžem držať krok, a urobila som dobre. Postupne som cítila, že mi ubúdajú sily. Záver bol trochu nervózny. Dievčatá za mnou to napálili, tak som sa snažila nepustiť ich pred seba, čo sa mi podarilo. Chcela som v rozbehu ušetriť trochu viac síl. Pokúsim sa teraz sústrediť na finále, oddýchnem si a uvoľním sa. Dám do neho všetko,“ povedala 17-ročná Švrček.
Machata bol s osobákom 10,34 (4. júna v St. Pöltene) druhý najväčší outsider svojho behu, napriek tomu ho zdolali iba Jamajčan Card (10,16), ktorý už má na konte aj 9,93, a domáci Muhammad Roslee (10,36). Na štarte mal pritom Slovák najhorší reakčný čas (0,178). „Reakcia síce nebola dobrá, ale z blokov som vybehol oveľa lepšie ako v rozbehoch. A to som sa ešte skoro potkol a spadol na zem,“ uviedol Machata pre portál atletika.sk. Finále je na programe v piatok ráno o 5.55 h SELČ. „Pred finále sa potrebujem najmä dobre vyspať, čo nebude jednoduché. Mal som v pláne, že sa pekne vyspím a zajtra už na nič nebudem musieť sústrediť, ale som rád, že to takto dopadlo a skúsim podať čo najlepší výkon,“ dodal historicky prvý slovenský šprintér na juniorskom svetovom šampionáte so štartom na 100 m.
Finalistku bude mať Slovensko aj v stípli (3000 m prek.). Postúpila do neho Anna Švrček, ktorá skončila šiesta v II. rozbehu s časom 10:14,91 min. Historicky prvú slovenskú stípliarku na juniorských MS klasifikovali celkovo na 11. pozícii z 27. štartujúcich, prvé štyri podľa očakávania obsadili dievčatá z Afriky. „Po štarte som išla na čelo, tempo sa mi nezdalo veľmi rýchle. Keď nám ušli Afričanky, vedela som, že s nimi nemôžem držať krok, a urobila som dobre. Postupne som cítila, že mi ubúdajú sily. Záver bol trochu nervózny. Dievčatá za mnou to napálili, tak som sa snažila nepustiť ich pred seba, čo sa mi podarilo. Chcela som v rozbehu ušetriť trochu viac síl. Pokúsim sa teraz sústrediť na finále, oddýchnem si a uvoľním sa. Dám do neho všetko,“ povedala 17-ročná Švrček.