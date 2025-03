MacKinnon je 100. hráč na méte 1000 bodov, prvú oslavu zrušil ofsajd

NHL - výsledky:



Buffalo - Edmonton 3:2, Ottawa - Detroit 2:1, Colorado - Chicago 3:0, Utah - Toronto 3:4 pp a sn

New York 11. marca (TASR) - Hokejisti Colorada v nočnom stretnutí zámorskej NHL predĺžili víťaznú sériu na šesť stretnutí. Avalanche zdolali Chicago 3:0 vďaka trom gólom v tretej časti hry. Kanadský útočník Nathan MacKinnon si v drese domácich pripísal na konto dve asistencie, čím sa ako 100. hráč v histórii súťaže dostal na métu 1000 bodov.MacKinnon v klubovej histórii napodobnil Slováka Petra Šťastného (1048 bodov) a kanadského útočníka Joa Sakica (1641). Center elitnej formácie "lavín" dosiahol významný míľnik pri víťaznom presnom zásahu Artturiho Lehkonena v úvodnej minúte tretieho dejstva. Zdalo sa, že MacKinnonovi sa to podarilo už v prvej tretine, keď si pripísal gólovú asistenciu pri góle Martina Nečasa. Spolu s priebežným lídrom produktivity súťaže v tomto ročníku oslavoval celý tím, napokon však predčasne, keďže tento moment prekazil ofsajdový verdikt po trénerskej výzve hosťujúcej striedačky. Domáci brankár Scott Wedgewood zneškodnil všetkých 21 striel súpera a zaznamenal druhé čisté konto v sezóne, celkovo ôsme v profiligovej kariére.Tretí triumf za sebou pridali hráči Ottawy, ktorí uspeli nad Detroitom 2:1. Hostia síce prestrieľali Senators v pomere 49:23, no až 48 striel zneškodnil domáci brankár Linus Ullmark. "Červené krídla" prehrali šiesty duel v sérii.Naopak, negatívnu šnúru šiestich prehier v rade ukončilo Buffalo víťazstvom nad Edmontonom 3:2. Výrazný podiel na tom mal dvojgólový útočník Tage Thompson.