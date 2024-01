NHL: MacKinnon atakuje rekord Sakica, míľnik pre Malkina

New York 9. januára (TASR) - Hviezdou zápasov zámorskej NHL v noci na utorok bol útočník Vancouveru Elias Pettersson. V dueli na ľade New Yorku Rangers (6:3) zaznamenal štyri body za dva góly a dve asistencie. Jeho spoluhráč Quinn Hughes si pripísal asistenciu a štyri plusové plusové body, ešte lepšiu bilanciu mal ďalší zadák Filip Hronek. Okrem štyroch "plusiek" pridal dve asistencie. Útočník Nathan MacKinnon atakuje klubový rekord Colorada v sérii zápasov s aspoň jedným bodom na domácom ľade.



Ďalší člen vancouverskej elitnej formácie Brock Boeser pridal na ľade Rangers dva góly a J.T. Miller skóroval raz. V uplynulých dvoch zápasoch, ktoré spolu odohrali Miller, Boeser a Pettersson, získali celkovo 16 bodov (8+8). Švédsky center skóroval dvakrát v dvoch zápasoch po sebe a v troch zo štyroch. Dvoma gólmi do siete Rangers sa blysol aj Nils Höglander, 23-ročný švédsky útočník nestrelil dva góly v jednom zápase od 10. decembra 2021. "Hrá tak, ako by mal. Je veľmi rýchly. Je to krajan, strelil pekný gól. Bol som z neho nadšený," povedal Pettersson o Höglanderovi.



Tento zápas bol pre Vancouver 40. v sezóne a už traja jeho hráči získali viac ako 50 bodov. Už pred zápasom s Rangers túto hranicu ako prvý prekonal útočník J.T. Miller (54), teraz sa k nemu pridali Hughes (50) a Pettersson (52). Vancouver je len druhý tím NHL v 21. storočí, v ktorom traja hráči získali viac ako 50 bodov v 40 zápasoch od začiatku sezóny. Pred 16 rokmi sa podobný úspech podaril triu z Ottawy Senators - Dany Heatley, Jason Spezza a Daniel Alfredsson.



V drese "jazdcov" si asistenciu pripísal Artemij Panarin, bola už jeho 475. v profilige. V historickej tabuľke prekonal v tejto štatistike krajana Igora Larionova. Panarin v prebiehajúcej sezóne odohral 39 zápasov, v ktorých zaznamenal 25 gólov a 31 asistencií.



Ďalší Rus Jevgenij Malkin pomohol asistenciou k triumfu Pittsburghu nad Philadelphiou 4:1, bola už jeho 20. v tejto sezóne. Tridsaťsedemročný Malkin dosiahol hranicu 20 asistencií už v 18. sezóne za sebou, čím sa vyrovnal spoluhráčovi Sidneymu Crosbymu a Anže Kopitarovi z Los Angeles - spomedzi aktívnych hráčov NHL dosiahli hranicu 20 asistencií v 18 sezónach po sebe okrem Malkina len kapitáni Penguins a Kings.



Colorado zdolalo Boston 4:3 po nájazdoch. Bol to 22. domáci duel "lavín" v tejto sezóne NHL a v každom z nich zaznamenal útočník Nathan MacKinnon aspoň jeden bod. Priblížil sa tak k 23-ročnému klubovému rekordu. V sezóne 2000/2001 bodoval Joe Sakic v 23 domácich zápasoch za sebou.