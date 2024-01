MacKinnon bodoval na domácom ľade už v 25. zápase NHL po sebe

NHL-výsledky:



NY Rangers - Vegas 2:5,

Pittsburgh - Florida 2:3 pp a sn,

Colorado - LA Kings 5:1,

Seattle - St- Louis 3:4 pp

New York 27. januára (TASR) - Hokejisti Seattlu Kraken prehrali v noci na sobotu na domácom klzisku so St. Louis 3:4 po predĺžení. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese domácich nebodoval. Colorado zdolalo Los Angeles 5:1, Nathan MacKinnon si gólom a asistenciou predĺžil sériu bodov v domácich dueloch od úvodu sezóny na 25 zápasov a zopakoval zápis Bobbyho Orra.Tatar odohral 14:30 minút a na bránku vyslal jednu strelu. Pre "Bluesmanov" to bol štvrtý triumf v sérii.MacKinnon sa svojou šnúrou zaradil vedľa legendárneho obrancu Bobbyho Orra, ktorý bodoval v 25 domácich zápasoch po sebe v sezóne 1974/75 v drese Bostonu. Ide o druhú najdlhšiu sériu v histórii NHL. Rekord drží Wayne Gretzky, v sezóne 1988/89 bodoval na domácom ľade v 40 zápasoch v sérii drese LA Kings.V zápase New Yorku Rangers s Vegas zažiaril Jonathan Marchessault, keď hosťom k triumfu 5:2 pomohol hetrikom. Jeho spoluhráč, brankár Adin Hill, mal 36 úspešných zákrokov.Bodovú sériu natiahol aj útočník Floridy Sam Reinhart. Jeho tím zvíťazil na ľade Pittsburghu 3:2 po nájazdoch. Dvadsaťosemročný kanadský útočník sa gólovo presadil v 2. tretine a bol aj autorom rozhodujúceho nájazdu v rozstrele. Bodoval už v dvanástom dueli po sebe, počas nich nazbieral 17 bodov (13 gólov a 4 asistencie).