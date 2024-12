MacKinnon dosiahol 600. asistenciu, s Rantanenom preskočili Šťastných

Pittsburgh 11. decembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnom z Colorada sa dostal na métu 600 asistencií v NHL, ktorú skompletizoval štyrmi prihrávkami na ľade Pittburghu. Päť bodov získal aj jeho spoluhráč Mikko Rantanen (3+2) a spoločne sa počas kariér podieľali na 362 góloch Colorada. V klubovej histórii Avalanche, resp. ich predchodcu Quebecu Nordiques sa dostali na prvé miesto pred slovenských bratov Petra a Antona Šťastného, ktorí mali spoločný podiel na 361 góloch.



MacKinnon s Rantanenom pomohli k presvedčivému triumfu 6:2. Prvý menovaný potreboval na 600 asistencií 821 zápasov, čo je tretí najlepší výkon spomedzi aktívnych hráčov.



Skôr na tento míľnik dosiahli iba Connor McDavid z Edmontonu (616 zápasov) a Sidney Crosby z Pittsburghu (704). Spoločne s MacKinnonom bol v zápase päťbodový aj jeho spoluhráč Rantanen, ktorý pridal k hetriku dve asistencie. MacKinnon má v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 na konte už 46 kanadských bodov za 10 gólov a 36 asistencií v 30 zápasoch. Po päťbodovom stretnutí na ľade Pittsburghu poskočil na prvé miesto kanadského bodovania ligy pred Čecha Martina Nečasa. Ak by si udržal doterajší priemer 1,53 bodu na zápas až do konca základnej časti, zakončil by ju so ziskom 125 bodov. Bol by to jeho druhý najlepší výkon v kariére po 140-bodovej sezóne 2023/2024, v ktorej získal okrem trofeje pre najproduktívnejšieho hráča aj najprestížnejšiu Hartovu pre toho najužitočnejšieho.



Zápas na ľade Pittburghu bol pre Rananena 600. v základnej časti NHL. Doteraz v nej nazbieral celkovo 659 bodov za 280 gólov a 379 asistencií. V prebiehajúcom ročníku má na konte 42 bodov (18+24) a pri udržaní si súčasného tempa by si na konci základnej časti mohol vytvoriť osobný rekord. Ním je 105 bodov zo sezóny 2022/2023.