MacKinnon natiahol domácu bodovú sériu už na 33 zápasov

New York 23. marca (TASR) - Kanadský hokejista Nathan MacKinnon si v nočnom zápase NHL pripísal gól a asistenciu, čím predĺžil svoju bodovú sériu na 17 zápasov a svoju domácu bodovú sériu už na 33 stretnutí. Jeho tím Colorado Avalanche aj vďaka tomu zdolal Columbus 6:1 a triumfoval už v ôsmom dueli za sebou.



MacKinnon zaznamenal od začiatku sezóny v domácich zápasoch 73 bodov (27 gólov a 46 asistencií) a vyrovnal zápis Wayna Gretzkého (vtedy v drese Edmontonu) zo sezóny 1985/86. Ide o druhú najdlhšiu šnúru v histórii NHL. Gretzky drží aj absolútny rekord NHL, jeho domáca bodová séria v drese Los Angeles Kings trvala 40 zápasov. "Milujem trénovať toho chlapa, pretože do svojej hry vnáša intenzitu a elán, ktorý je podľa môjho názoru v lige bezkonkurenčný," povedal tréner Colorada Jared Bednar. "Jeho séria je výsledkom tvrdej práce a oddanosti, ktorú každý večer prináša do zápasu. Na striedačke nie je hráč, ktorý by nevedel, že ešte nemá bod, a keď ho potom zaznamená, všetci sú veľmi šťastní," dodal kormidelník "lavín".



Dvadsaťosemročný center má na konte 119 bodov (43 gólov a 76 asistencií) a už je len krok od vyrovnania klubového rekordu Joea Sakica, ktorý v sezóne 1995/96 nazbieral 120 bodov. Ešte v časoch, keď pôsobil klub v Quebecu, však slovenský útočník Peter Šťastný (1981/82) nazbieral 139 bodov.



V drese Dallasu sa v zápase proti Pittsburghu (4:2) strelecky presadil Joe Pavelski. Na konte má už 12 sezón s minimálne 25 gólmi, viac majú spomedzi Američanov len Keith Tkachuk a Mike Modano - obaja 13.