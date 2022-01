MacKinnon s fraktúrou v tvárovej oblasti vynechá minimálne tri zápasy

Denver 29. januára (TASR) - Hokejistom Colorada Avalanche bude minimálne tri zápasy chýbať líder ofenzívy Nathan MacKinnon. Dvadsaťšesťročný center utrpel v stredajšom dueli NHL s Bostonom (4:3 pp) fraktúru v tvárovej oblasti a otras mozgu. Ohrozený je aj jeho štart v nadchádzajúcej All Star exhibícii (v sobotu 5. februára).



MacKinnon nedohral zápas s Bruins po tvrdom zákroku Taylora Halla v prvej tretine. Zakrvavený domáci hráč musel z ľadu a do hry sa už nevrátil. Hall dostal pôvodne päťminútový trest, no po zhliadnutí videa ho rozhodcovia zmenili na dvojminútový za nedovolené bránenie. Hallov zásah ramenom nadvihol hokejku MacKinnona, ktorá zasiahla asistenta kapitána Avalanche do tváre a spôsobila mu krvavé zranenia.



MacKinnon odohral v tejto sezóne NHL zatiaľ 31 zápasov, v ktorých nazbieral deväť gólov a 34 asistencií. V pondelkovom stretnutí s Chicagom zaznamenal jubilejnú 600. asistenciu v profiligovej kariére. V All Star exhibícii by mal štartovať ako kapitán výberu Centrálnej divízie.