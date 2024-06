MacKinnon získal prvýkrát Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča

Zoznam individuálnych ocenení NHL za sezónu 2023/2024:



Hart Trophy (najužitočnejší hráč): Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche)



Ted Lindsay Award (najlepší hráč podľa hlasovania členov NHLPA): Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche)



Norris Trophy (najlepší obranca): Quinn Hughes (Vancouver Canucks)



Vezina Trophy (najlepší brankár): Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets)



Calder Trophy (najlepší nováčik): Connor Bedard (Chicago Blackhawks)



Conn Smythe Trophy (najužitočnejší hráč play off): Connor McDavid (Edmonton Oilers)



Selke Trophy (najlepší defenzívny útočník): Aleksander Barkov (Florida Panthers)



Lady Byng Trophy (najväčší džentlmen): Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes)



Jack Adams Award (najlepší tréner): Rick Tocchet (Vancouver Canucks)



Mark Messier NHL Leadership Award (najlepší líder): Jacob Trouba (New York Rangers)



Bill Masterton Trophy (príkladná oddanosť a vernosť hokeju): Connor Ingram (Arizona Coyotes)



King Clancy Trophy (najlepšie spojenie hráčskych a ľudských kvalít): Anders Lee (New York Islanders)



Art Ross Trophy (najproduktívnejší hráč základnej časti): Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning)



Maurice "Rocket" Richard Trophy (najlepší strelec základnej časti): Auston Matthews (Toronto Maple Leafs)



William M. Jennings Trophy (pre brankárov tímu s najnižším počtom inkasovaných gólov): Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets)



All Star tím - prvý tím: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) - Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Roman Josi (Nashville Predators) - Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Artemij Panarin (New York Rangers)



All Star tím - druhý tím: Thatcher Demko (Vancouver Canucks) - Adam Fox (New York Rangers), Cale Makar (Colorado Avalanche) - David Pastrňák (Boston Bruins), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Filip Forsberg (Nashville Predators)



All Star tím nováčikov: Piotr Kočetkov (Carolina Hurricanes) - Brock Faber (Minnesota Wild), Luke Hughes (New Jersey Devils) - Logan Cooley (Arizona Coyotes), Connor Bedard (Chicago Blackhawks), Marco Rossi (Minnesota Wild)



Jim Gregory Award (pre najlepšieho generálneho manažéra): Jim Nill (Dallas Stars)

Las Vegas 28. júna (TASR) - Hokejový útočník Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche získal premiérovo Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti zámorskej NHL. Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára si prevzal druhýkrát v kariére Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets, najlepším obrancom profiligy je Quinn Hughes z Vancouveru Canucks. Držiteľov výročných ocenení za sezónu 2023/2024 vyhlásili počas slávnostného galavečera v Las Vegas.MacKinnon si okrem najprestížnejšej ceny odniesol aj trofej Teda Lindsayho pre najlepšieho hráča podľa hlasovania členov hráčskej asociácie NHLPA. Center Avalanche nazbieral v základnej časti 140 bodov (51+89) v 82 dueloch a o štyri body zaostal za najproduktívnejším Nikitom Kučerovom z Tampy Bay Lightning. V nominácii na trofej bol okrem MacKinnona a Kučerova aj vlaňajší držiteľ tohto ocenenia Connor McDavid z Edmontonu Oilers (132 bodov), ktorý vyhral produktivitu play off so 42 bodmi (8+34) a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča vyraďovačky. O víťazovi Hartovej trofeje rozhodlo hlasovanie členov Asociácie profesionálnych hokejových novinárov po základnej časti. MacKinnon vyhral presvedčivo so ziskom 1740 bodov, druhý Kučerov mal 1269 a McDavid 845.Dvadsaťosemročný MacKinnon bol už štyrikrát medzi finalistami na Hartovu trofej, dočkal sa až v tejto sezóne. Kanaďan je tretí víťaz z Colorada, pred ním sa z tohto ocenenia tešili klubové legendy Joe Sakic (2000/01) a Peter Forsberg (2002/03). MacKinnon druhýkrát za sebou prekonal v základnej časti hranicu sto bodov, vlani sa dostal na 111 (42+69). Mal najviac striel na bránku zo všetkých hráčov NHL (405) a na začiatku sezóny predviedol druhú najdlhšiu sériu domácich zápasov s aspoň jedným bodom v dejinách NHL, keď sa mu to podarilo v 35 dueloch v rade. Rekord drží Wayne Gretzky v drese Los Angeles Kings v sezóne 1988/89 (40 zápasov). Finalisti trofeje Teda Lindsayho boli spolu s MacKinnonom aj Kučerov a Auston Matthews z Toronta.Hellebuyck si zopakoval prvenstvo v hlasovaní o Vezinovu trofej z roku 2020. V rokoch 2018 a 2023 bol medzi tromi finalistami. Za Jets odchytal v základnej časti 60 zápasov s bilanciou 37-19-4, päťkrát si pripísal čisté konto, mal priemer 2,39 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov 92,1 percenta. S 37 víťazstvami bol v NHL druhý za Alexandarom Georgijevom z Colorada, druhý bol aj v úspešnosti zákrokov. Gólový priemer mal štvrtý najnižší. Hellebuyck je zároveň aj tohtoročný držiteľ William M. Jennings Trophy pre brankára s minimálne 25 zápasmi z tímu, ktorý v základnej časti inkasoval najmenej gólov. Winnipeg ich dostal iba 199 (2,43 na zápas) a skončil na druhom mieste v Centrálnej divízii (52-24-6). Tridsaťjedenročný brankár získal v hlasovaní generálnych manažérov profiligových klubov 158 bodov. Ďalšími finalistami boli Sergej Bobrovskij z Floridy Panthers (70 bodov) a Thatcher Demko z Vancouveru Canucks (40 bodov). Minulý rok vyhral Vezinovu trofej Linus Ullmark z Bostonu.Norrisova trofej pre najlepšieho obrancu patrí prvýkrát v histórii hráčovi Vancouveru Canucks. Dvadsaťštyriročný kapitán tímu Quinn Hughes bol najproduktívnejší zadák NHL, v 82 zápasoch nazbieral 92 bodov (17+75). Zároveň mal medzi obrancami najviac bodov v hre v plnom počte (54), bol druhý v presilovkách (38) a štvrtý v hodnotení plus/mínus (+38). V prvej obrane Canucks vytvoril údernú dvojicu s Čechom Filipom Hronekom, odohral v priemere 24:41 minúty na zápas (10. najvyšší priemer v NHL). Hughes, ktorý bol finalista na zisk Norris Trophy prvýkrát v kariére, pomohol Vancouveru (50-23-9) vyhrať Pacifickú divíziu. O jeho víťazstve rozhodlo hlasovanie členov Asociácie profesionálnych hokejových novinárov, dostal 1864 bodov. Ďalšími finalistami boli Roman Josi z Nashvillu (1207 bodov) a Cale Makar z Colorada (893 bodov). Vlani trofej získal Erik Karlsson z tímu San Jose.Connora Bedarda podľa očakávania vyhlásili za najlepšieho nováčika sezóny. Osemnásťročný center bol vlani jednotkou draftu a okamžite sa zaradil do zostavy Chicaga Blackhawks. Bol najlepší strelec (22 gólov), nahrávač (39) i najproduktívnejší hráč (61 bodov) spomedzi všetkých nováčikov aj napriek tomu, že odohral len 68 zápasov. O ďalších 14 prišiel po zlomenine čeľuste, vo februári sa vrátil na ľad a v 29 dueloch potom nazbieral 28 bodov. Najlepší medzi novicmi bol aj v počte striel na bránku (206), v počte bodov v rovnovážnom stave (40) a v priemernom čase strávenom na ľade v zápase (19:47 min). Bedard je desiaty držiteľ Calder Trophy v dejinách Blackhawks, pripomenul oficiálny web NHL. Aj o tomto víťazovi tradične rozhodlo hlasovanie členov Asociácie profesionálnych hokejových novinárov. Bedard od nich nazbieral 1808 bodov, ďalší dvaja finalisti boli obrancovia Brock Faber (Minnesota, 1464) a Luke Hughes (New Jersey, 686). Jeden bod dostal aj slovenský obranca Šimon Nemec z New Jersey a obsadil tak v hlasovaní spoločnú 14. priečku. Víťazom Calder Trophy v predchádzajúcej sezóne bol útočník Matty Beniers zo Seattlu.Už pred galavečerom v Las Vegas bolo známych viacero ďalších držiteľov prestížnych cien za sezónu 2023/2024. Rick Tocchet z Vancouveru Canucks sa stal najlepším trénerom, keď dostal Jack Adams Award. Aleksander Barkov z Floridy Panthers získal druhýkrát v kariére Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka. Jacob Trouba z New Yorku Rangers má Mark Messier Leadership Award pre hráča s najlepšími vodcovskými schopnosťami na ľade i mimo neho. Trofej Lady Byngovej pre najslušnejšieho hráča, ktorý najlepšie spája vysoký herný štandard s džentlmenským prístupom, dostal obranca Jaccob Slavin z Caroliny Hurricanes. Bill Masterton Memorial Trophy pre hráča, ktorý spája svoje majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju patrí brankárovi Connorovi Ingramovi z Arizony (teraz už Utah Hockey Club). Krídelník Anders Lee z New Yorku Islanders je držiteľ King Clancy Memorial Trophy pre hráča, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality. Cenu Jima Gregoryho pre najlepšieho generálneho manažéra roka dostal Jim Nill z Dallasu Stars. Stanleyho pohár vyhrali hokejisti Floridy Panthers po finálovom triumfe 4:3 na zápasy nad Edmontonom.