Macko môže byť prvým Slovákom so štartom v zámorskej MLB
Detroit 18. mája (TASR) - Adam Macko sa môže stať historicky prvým Slovákom so štartom v zámorskej bejzbalovej súťaži Major League Baseball (MLB). Dvadsaťpäťročného nadhadzovača povolal minuloročný finalista súťaže Toronto Blue Jays pred zápasom s Detroitom Tigers na súpisku prvého tímu.
Macko napokon do stretnutia nezasiahol, ale vzhľadom na početnú maródku v rámci tímu je s najväčšou pravdepodobnosťou len otázkou času, kedy dostane šancu pri nahustenom programe MLB. Slovenský bejzbalista by sa tak po siedmich rokoch od draftu mohol dočkať premiérového štartu. „Je sranda, ako sa veci dokážu spojiť do najlepšieho možného scenára, o ktorom je možné snívať. To, že som v kanadskom tíme, hrá tiež významnú rolu,“ cituje Macka oficiálna stránka súťaže.
Macko odišiel v mladom veku zo Slovenska, ďalšie významné bejzbalové kroky urobil v Kanade a dokonca reprezentoval túto krajinu na tohtoročnom prestížnom podujatí World Baseball Classic. V roku 2019 si Slováka v siedmom kole draftu vybral Seattle Mariners, neskôr sa presunul v rámci výmeny do Toronta. Na svoju šancu čakal vo farmárskej súťaži Triple-A, kde hral za Buffalo Bisons. „Už počas rozcvičovania som sa naučil ako byť efektívny. Odstránil som veci, ktoré som si myslel, že sú potrebné v rámci dvojhodinovej rutiny. Vďaka tomu som sa dokázal zlepšiť,“ dodal Macko.
Toronto je momentálne v rámci American League na ôsmej pozícii s bilanciou 21 výhier a 25 prehier. Najbližšie sa predstaví v noci z pondelka na utorok proti New Yorku Yankees.
