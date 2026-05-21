< sekcia Šport
Mackov debut v MLB na štadióne Yankees: Sníval som veľmi dlho
Macko sa už dlhší čas pohyboval na rozhraní hlavného tímu, podľa informácií od Blue Jays sa uskutočnil debut celkom rýchlo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 21. mája (TASR) - Na jednom z najslávnejších športových štadiónov sa Adam Macko stal historicky prvým Slovákom v ére samostatnosti, ktorý si zapísal štart v najlepšej bejzbalovej súťaži sveta - Major League Baseball (MLB). Dvadsaťpäťročný nadhadzovač nastúpil za minuloročného finalistu súťaže Toronto Blue Jays proti New Yorku Yankees.
Macko sa už dlhší čas pohyboval na rozhraní hlavného tímu, podľa informácií od Blue Jays sa uskutočnil debut celkom rýchlo. „Manažér Triple-A tímu mi zavolal práve vo chvíli, keď som sa chystal odísť zo štadióna. Pokúsil sa zažartovať, že som si vzal priveľa hamburgerov a že musím priniesť darček trénerom, ktorí sa k jedlu nedostali. Potom povedal, že mimochodom, ideš do Detroitu na možné povolanie do tímu. Keď som dorazil do Detroitu, snažil som sa to všetko vstrebať a potom mi nadhadzovačský tréner Blue Jays oznámil, že ma aktivujú — a to bol úžasný pocit,“ priblížil pre TASR Macko povolanie do družstva Toronta.
Proti Detroitu Tigers sa ešte do akcie 25-ročný Slovák nedostal, ale napokon to vyšlo hneď na prvý pokus v sérii zápasov proti Yankees. „Snažil som sa všetkých spojiť na telefóne, aby som im to mohol povedať naraz. Spojil som päť rôznych hovorov a urobili sme spoločné video. Keď som im to povedal, začali plakať. Mali zo mňa obrovskú radosť. Moja snúbenica bola vlastne prvá, ktorej som to povedal a okamžite ronila slzy. Bolo skvelé vidieť tú podporu okolo seba. Sníval som o tomto okamihu už veľmi dlho. Tento moment sa mi navždy vryl do pamäti. Myslím na všetkých ľudí, ktorí ma sprevádzali na mojej ceste a podporovali ma. Cítim obrovskú vďačnosť,“ povedal nadhadzovač Blue Jays.
Macko sa predstavil pred takmer 40-tisíc fanúšikmi na štadióne Yankees. Súper dokonca ocenil historický okamih a významnosť chvíle pre slovenského bejzbalistu. „Moje emócie boli na všetkých stranách. Pred zápasom som bol nervózny, ale ako zápas pokračoval, tak som sa dostal do dobrého rozpoloženia. Hneď ako som hodil posledný rozcvičovací nadhod a začal som vybiehať na ihrisko, tak to bolo niečo, čo neviem opísať. Bolo tam toľko emócií. Cítil som ako sa mi hlava točí, kolená sa mi triasli. Ale keď som sa dostal na svoju pozíciu, začalo to byť známe — tá istá hra, ktorú hrám od svojich siedmich rokov. Upokojil som sa. Môj chytač bol ten istý chytač, s ktorým som hrával v Triple-A, takže sme si navzájom rozumeli,“ opísal Macko prvé okamihy pri vstupe do súťažného diania. Napokon odhádzal celú jednu zmenu (inning), celkovo si do štatistík zapísal 15 nadhodov. Súperovým hráčom neumožnil žiaden dobeh.
Historicky pôsobili v MLB dvaja hráči narodení na slovenskom území — Elmer Valo (Rybník, 1921) a Carl Linhart (Zborov, 1919) — obaja nastupovali na pozícii pozičného hráča, nie nadhadzovači v čase Československa. Macko tak ukončil viac ako 100-ročné čakanie. „Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko v dobrom svetle a dúfam, že môžem urobiť všetkých hrdými. Tam som začal celú svoju bejzbalovú cestu a som za to navždy vďačný. Keď som začínal hrať bejzbal na Slovensku, nepôsobilo to tak veľko ako to, čo ľudia robia teraz — kempy a veľké bejzbalové podujatia. Zdá sa, že to rastie a som z toho veľmi šťastný. Chcem s tým pomôcť, keď budem môcť,“ povedal pre TASR hráč Toronta na margo dosiahnutia historického míľnika.
Od draftovania Seattle Mariners v siedmom kole z celkového 216. miesta ubehlo takmer sedem rokov, ale postupnými krokmi a skúsenosťami na rôznych úrovniach sa dočkal vysnívaného štartu. „Bol to ďalší úžasný moment v mojej kariére. Vedel som, že potrebujem vstupenku do profesionálneho bejzbalu a dúfať, že sa prebijem a dostanem do veľkej ligy. Chcel som jednoducho šancu. Veľa vecí v bejzbale je mimo tvojej kontroly, takže som bol pred draftom veľmi nervózny. Keď ma vybrali, patrilo to medzi najvyššie momenty mojej kariéry. Prepracoval som sa cez nižšiu High-A súťaž s Blue Jays. Po celý čas sú tréneri a personál úžasní v príprave hráčov na to, čo nás čaká vo veľkej lige a v tom, aby bol ten prechod čo najhladší,“ vrátil Macko sa k svojej ceste do MLB.
Do výraznejšieho povedomia sa dostal na tohtoročnom World Baseball Classic (WBC), čo je z pohľadu prestíže najvýznamnejšie bejzbalové podujatie na reprezentačnej úrovni. Na turnaji nastúpil za Kanadu, ale do budúcna si pokojne na seba môže navliecť dres Slovenska. V bejzbale nie sú totiž veľké reštrikcie z pohľadu reprezentovania za rôzne krajiny. „Na WBC sme hrali proti množstvu skvelých tímov. Reprezentuješ celú krajinu, takže je tam veľký tlak. Dalo mi to veľa sebavedomia. Tá skúsenosť mi pomohla ľahšie sa adaptovať na debut v MLB,“ zamyslel sa slovenský bejzbalista.
Práve debut Macka v MLB môže byť výraznou vzpruhou pre tento šport na Slovensku. Slovenská baseballová federácia (SBF) totiž dávnejšie deklarovala záujem o zorganizovanie časti majstrovstiev Európy v roku 2029. A práve hráč Toronta by mohol byť hlavnou tvárou tohto podujatia. „Už prebehli nejaké rozhovory so SBF. Problémom je, že termíny zvyčajne padajú do stredu sezóny MLB, takže si nie som istý, ako pravdepodobné to je. Ale ak bude akýkoľvek čas, keď sa budem môcť zúčastniť, veľmi rád by som to urobil. Mám to v hlave už od svojich 12 rokov. To by bolo šialené. Veľmi by som si to vážil, keby sa to stalo,“ vyjadril sa Macko.
Svoje prvé bejzbalové kroky urobil na Slovensku v drese Apolla Bratislava, čo môže byť motivujúcim prvkom pre súčasnú generáciu hráčov. Na záver im samotný hráč poslal pozitívny odkaz: „Užívajte si hru, ako sa len dá. Bez ohľadu na to, kde práve ste, ide o vzťahy, ktoré si po ceste budujete a ktoré vám tú cestu uľahčia. Nedávajte si na seba príliš veľký tlak. Užívanie si hry a víťazenie boli najlepšími učiteľmi počas celej mojej kariéry. Keď to môžeš robiť so spoluhráčmi, ktorých máš rád, je to ten najlepší pocit.“
Macko sa už dlhší čas pohyboval na rozhraní hlavného tímu, podľa informácií od Blue Jays sa uskutočnil debut celkom rýchlo. „Manažér Triple-A tímu mi zavolal práve vo chvíli, keď som sa chystal odísť zo štadióna. Pokúsil sa zažartovať, že som si vzal priveľa hamburgerov a že musím priniesť darček trénerom, ktorí sa k jedlu nedostali. Potom povedal, že mimochodom, ideš do Detroitu na možné povolanie do tímu. Keď som dorazil do Detroitu, snažil som sa to všetko vstrebať a potom mi nadhadzovačský tréner Blue Jays oznámil, že ma aktivujú — a to bol úžasný pocit,“ priblížil pre TASR Macko povolanie do družstva Toronta.
Proti Detroitu Tigers sa ešte do akcie 25-ročný Slovák nedostal, ale napokon to vyšlo hneď na prvý pokus v sérii zápasov proti Yankees. „Snažil som sa všetkých spojiť na telefóne, aby som im to mohol povedať naraz. Spojil som päť rôznych hovorov a urobili sme spoločné video. Keď som im to povedal, začali plakať. Mali zo mňa obrovskú radosť. Moja snúbenica bola vlastne prvá, ktorej som to povedal a okamžite ronila slzy. Bolo skvelé vidieť tú podporu okolo seba. Sníval som o tomto okamihu už veľmi dlho. Tento moment sa mi navždy vryl do pamäti. Myslím na všetkých ľudí, ktorí ma sprevádzali na mojej ceste a podporovali ma. Cítim obrovskú vďačnosť,“ povedal nadhadzovač Blue Jays.
Macko sa predstavil pred takmer 40-tisíc fanúšikmi na štadióne Yankees. Súper dokonca ocenil historický okamih a významnosť chvíle pre slovenského bejzbalistu. „Moje emócie boli na všetkých stranách. Pred zápasom som bol nervózny, ale ako zápas pokračoval, tak som sa dostal do dobrého rozpoloženia. Hneď ako som hodil posledný rozcvičovací nadhod a začal som vybiehať na ihrisko, tak to bolo niečo, čo neviem opísať. Bolo tam toľko emócií. Cítil som ako sa mi hlava točí, kolená sa mi triasli. Ale keď som sa dostal na svoju pozíciu, začalo to byť známe — tá istá hra, ktorú hrám od svojich siedmich rokov. Upokojil som sa. Môj chytač bol ten istý chytač, s ktorým som hrával v Triple-A, takže sme si navzájom rozumeli,“ opísal Macko prvé okamihy pri vstupe do súťažného diania. Napokon odhádzal celú jednu zmenu (inning), celkovo si do štatistík zapísal 15 nadhodov. Súperovým hráčom neumožnil žiaden dobeh.
Historicky pôsobili v MLB dvaja hráči narodení na slovenskom území — Elmer Valo (Rybník, 1921) a Carl Linhart (Zborov, 1919) — obaja nastupovali na pozícii pozičného hráča, nie nadhadzovači v čase Československa. Macko tak ukončil viac ako 100-ročné čakanie. „Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko v dobrom svetle a dúfam, že môžem urobiť všetkých hrdými. Tam som začal celú svoju bejzbalovú cestu a som za to navždy vďačný. Keď som začínal hrať bejzbal na Slovensku, nepôsobilo to tak veľko ako to, čo ľudia robia teraz — kempy a veľké bejzbalové podujatia. Zdá sa, že to rastie a som z toho veľmi šťastný. Chcem s tým pomôcť, keď budem môcť,“ povedal pre TASR hráč Toronta na margo dosiahnutia historického míľnika.
Od draftovania Seattle Mariners v siedmom kole z celkového 216. miesta ubehlo takmer sedem rokov, ale postupnými krokmi a skúsenosťami na rôznych úrovniach sa dočkal vysnívaného štartu. „Bol to ďalší úžasný moment v mojej kariére. Vedel som, že potrebujem vstupenku do profesionálneho bejzbalu a dúfať, že sa prebijem a dostanem do veľkej ligy. Chcel som jednoducho šancu. Veľa vecí v bejzbale je mimo tvojej kontroly, takže som bol pred draftom veľmi nervózny. Keď ma vybrali, patrilo to medzi najvyššie momenty mojej kariéry. Prepracoval som sa cez nižšiu High-A súťaž s Blue Jays. Po celý čas sú tréneri a personál úžasní v príprave hráčov na to, čo nás čaká vo veľkej lige a v tom, aby bol ten prechod čo najhladší,“ vrátil Macko sa k svojej ceste do MLB.
Do výraznejšieho povedomia sa dostal na tohtoročnom World Baseball Classic (WBC), čo je z pohľadu prestíže najvýznamnejšie bejzbalové podujatie na reprezentačnej úrovni. Na turnaji nastúpil za Kanadu, ale do budúcna si pokojne na seba môže navliecť dres Slovenska. V bejzbale nie sú totiž veľké reštrikcie z pohľadu reprezentovania za rôzne krajiny. „Na WBC sme hrali proti množstvu skvelých tímov. Reprezentuješ celú krajinu, takže je tam veľký tlak. Dalo mi to veľa sebavedomia. Tá skúsenosť mi pomohla ľahšie sa adaptovať na debut v MLB,“ zamyslel sa slovenský bejzbalista.
Práve debut Macka v MLB môže byť výraznou vzpruhou pre tento šport na Slovensku. Slovenská baseballová federácia (SBF) totiž dávnejšie deklarovala záujem o zorganizovanie časti majstrovstiev Európy v roku 2029. A práve hráč Toronta by mohol byť hlavnou tvárou tohto podujatia. „Už prebehli nejaké rozhovory so SBF. Problémom je, že termíny zvyčajne padajú do stredu sezóny MLB, takže si nie som istý, ako pravdepodobné to je. Ale ak bude akýkoľvek čas, keď sa budem môcť zúčastniť, veľmi rád by som to urobil. Mám to v hlave už od svojich 12 rokov. To by bolo šialené. Veľmi by som si to vážil, keby sa to stalo,“ vyjadril sa Macko.
Svoje prvé bejzbalové kroky urobil na Slovensku v drese Apolla Bratislava, čo môže byť motivujúcim prvkom pre súčasnú generáciu hráčov. Na záver im samotný hráč poslal pozitívny odkaz: „Užívajte si hru, ako sa len dá. Bez ohľadu na to, kde práve ste, ide o vzťahy, ktoré si po ceste budujete a ktoré vám tú cestu uľahčia. Nedávajte si na seba príliš veľký tlak. Užívanie si hry a víťazenie boli najlepšími učiteľmi počas celej mojej kariéry. Keď to môžeš robiť so spoluhráčmi, ktorých máš rád, je to ten najlepší pocit.“