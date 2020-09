Maco Racing Team je jedenásty na 24-hodinových pretekoch v Le Mans

Le Mans 1. septembra (TASR) - Slovenský tím Maco Racing v zložení Enzo Boulom, James Ellison a Stefan Hill obsadil na 24-hodinových pretekoch v Le Mans 11. miesto. Pred záverečným podujatím seriálu MS vytrvalostných pretekov motocyklov - 12-hodinovkou v portugalskom Estorile - figuruje na deviatej priečke priebežného hodnotenia.



Dvadsaťštyrihodinovka v Le Mans sa mala pôvodne uskutočniť v apríli, po dlhej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu sa napokon konala cez víkend, po prvý raz v histórii bez účasti divákov. Maco Racing Team zastupovali Francúz Boulom a Briti Ellison s Hillom. Kým Boulom s Ellisonom štartovali za tím už v úvodných podujatiach seriálu, Hill mal premiéru. Tento 22-ročný pretekár so skúsenosťami zo svetového šampionátu Supersport bol vlani člen víťazného tímu zo Svetového pohára Endurance v triede Superstock.



Slovenský tím skončil v kvalifikácii v Le Mans na 20. mieste. V samotných pretekoch sa Boulom postupne prepracovával poradím až na šiestu pozíciu, ale po dvoch tankovaniach prišiel na mokrej trati pád a prepad až do štvrtej desiatky. Vdaka stíhacej jazde sa Maco Racing Team prepracoval k prvej desiatke, ale po dalšej zmene počasia prišiel ďalší pád, čo znamenalo konečné 11. miesto v cieli. "Po takej dlhej prestávke spôsobenej pandémiou bol celý náš tím poriadne namotivovaný na preteky v Le Mans," uviedol majiteľ tímu Martin Kuzma. "Pretekári nemali tento rok najazdených veľa kilometrov a tomu sme prispôsobili aj stratégiu. Naša kvalifikácia nebola žiadny zázrak, 20. miesto, ale na preteky sme boli pripravení naplno. Na štart sme postavili Enza a po dvoch zastávkach v boxe sme boli vpredu. Ako to ale pri 24-hodinových pretekoch býva, zmenili sa podmienky a na mokrej dráhe sme sa po páde prepadli na 34. miesto. Po stíhacej jazde a ďalšom páde, keď sa v sekunde zmenili podmienky na dráhe, sme nakoniec skončili na jedenástom mieste. Nie je to žiadna výhra, ale viac sa už urobiť nedalo. Musím poďakovať celému tímu a mechanikom hlavne za pit stopy, ktoré boli stopercentné. Samozrejme jazdcom a osobitne Enzovi za jeho jazdu, taktiež našim fanúšikom a partnerom," citovala Kuzmu tlačová správa Slovenskej motocyklovej federácie (SMF).



Dvadsaťštyrihodinovku v Le Mans vyhral FCC TSR Honda France pred Webike SRC Kawasaki France Trickstar a Suzuki Endurance Racing Teamom, ktorý je na prvom mieste v priebežnom hodnotení MS Endurane 2020.