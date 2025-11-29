< sekcia Šport
Macugová prišla po páde na tréningu o olympijskú účasť
Americká lyžiarska federácia v piatok oznámila, že 23-ročná pretekárka utrpela zranenie kolena, ktoré ju vyradí do konca sezóny.
Autor TASR
New York 29. novembra (TASR) - Americká lyžiarka Lauren Macugová sa nezúčastní na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Americká lyžiarska federácia v piatok oznámila, že 23-ročná pretekárka utrpela zranenie kolena, ktoré ju vyradí do konca sezóny.
„Lauren Macugová padla na tréningu, zranila si pravé koleno a podstúpi operáciu. Vynechá zvyšok sezóny,“ citovala z vyhlásenia agentúra AFP. Samotná pretekárka na sociálnej sieti Instagram priblížila, že si poškodila predný skrížený väz. V minulej sezóne získala prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, keď triumfovala v januárovom super-G v St. Antone. Pridala ešte jedno pódium v zjazde a na MS v Saalbachu získala vo februári bronz (super-G).
