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Maďar Balázs Adolf získal zlato v rýchlostnej kanoistike

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Striebornú medailu si odniesol Macedónec Sergei Tarnovski, z bronzu sa tešil Španiel Jaime Duro.

Autor TASR
Poznaň 30. augusta (TASR) - Maďarský reprezentant Balázs Adolf si vybojoval zlatú medailu na MS v disciplíne C1 na 5000 m na MS v rýchlostnej kanoistike v Poznani. Bol to pre neho tretí titul majstra sveta na tejto trati, zo zlata sa tešil aj na MS v rokoch 2021 a 2023. Striebornú medailu si odniesol Macedónec Sergei Tarnovski, z bronzu sa tešil Španiel Jaime Duro.

Slovensko nemalo v 30-člennom A-finále svojho reprezentanta.



MS v rýchlostnej kanoistike - výsledky

muži

C1 na 5000 m: 1. Balázs Adolf (Maď.) 27:16:73 min., 2. Sergei Tarnovski (Mac.) +16,59 sek., 3. Jaime Duro (Šp.) +30,42
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