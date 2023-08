Madarasová získala bronz v BMX racing, Henčl: Veľký úspech

Glasgow 9. augusta (TASR) - Slovenská bikrosárka Kristína Madarasová obsadila 3. miesto v kategórii BMX racing na MS v cyklistike v Glasgowe. Vo finále kategórie žien 17-24 skončila za víťaznou Francúzskou Chloe Binetruyovou a druhou Miou Christensenovou z Dánska.



Podľa vedúceho slovenskej výpravy BMX Petra Henčla podala po celý deň vyrovnaný výkon a do finále postúpila bez zaváhania. "Vo finálovej jazde sme zvolili taktiku štartovať z vonkajšej dráhy a dostať sa do prvej zákruty čo najviac dopredu, čo sa Kike aj podarilo a počas celej dráhy si kontrolovala 3. miesto. Je to opäť veľký úspech pre slovenský BMX," uviedol Henčl pre Slovenský zväz cyklistiky.



Madarasová na spoločnom cyklistickom šampionáte v Glasgowe získala aj striebro v kategórii challenge girls 17-29.



V kategórii e-bikov obsadil Martin Knapec 14. miesto a po pretekoch neskrýval radosť: "Po prvom kole som si hovoril, že na čo som sa to zase nahovoril. Postupne som si to však viac a viac vychutnával. Taktizoval som a vedel som, kedy obehnúť."



Za očakávaniami zaostal Martin Jurík, ktorý obsadil 44. miesto v časovke, Filipa Lohinského klasifikovali na 51. mieste. Juríkovi skomplikovali jazdu technické problémy, keď mu už v úvode vypadla vysielačka. Za súpermi zaostával najmä v technických pasážach. "Po rovinkách sa mi išlo dobre, tam som nezaváhal a išiel som naplno. Škoda výsledku, čakal som niečo lepšie. Dal som však do toho všetko," poznamenal Jurík.