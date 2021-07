Madarásová získala striebro na ME v bikrose

Zolder 12. júla (TASR) - Slovenská cyklistika Kristína Madarásová získala na víkendových ME v bikrose striebornú medailu. V kategórii od 17 rokov ju na šampionáte v belgickom Zolderi zdolala iba Holanďanka Lieke Klausová. Do finále ôsmich najlepších jazdcov Európy sa cez postupové jazdy prebojovali aj Dominika Maníková (G16) a Sebastián Sulka (M 17-24), obaja skončili na 5. mieste.



"Boli to náročné preteky, nakoniec ako všetky vrcholy sezóny. Kristína išla fantasticky všetky postupové jazdy, titul jej unikol len o vlások, o centimetre na cieľovej páske finálovej jazdy, kedy ju preskočila Holanďanka," povedal reprezentačný tréner Peter Henčl.



Ten bol spokojný aj s vystúpeniami Maníkovej a Sulku: "Sebastián vyštartoval vo finále na prvom mieste, no nevyšla mu prvá zákruta, a tak v cieli z toho bolo 5. miesto. Ale i to je úspech, byť v top 5 jazdcov Európy. Dominika mala ťažkú semifinálovú jazdu, boj o postup jej vyšiel v poslednej rovine. Vo finále to bol vyrovnaný výkon a v cieli rovnako 5. miesto."



Súťažný debut majú za sebou aj Peter Danihel, Adam a Maximilián Marenčíkovci a Oliver Orosz. "Peter Danihel nebol zdravotne fit, a jeho boj skončil v osemfinále, rovnako ako u Adama Marenčíka. Premiérovo sme sa predstavili aj v tímovej časovke národov, v ktorej sme obsadili 11. miesto. Ďakujeme zväzu za podporu reprezentácii, ktorú vytvára počas celého roka," uviedol v tlačovej správe Henčl.