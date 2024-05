Maďari a Slovinci si po dvoch rokoch zahrajú v elitnej kategórii MS

Bolzano 4. mája (TASR) - Hokejisti Slovinska a Maďarska postúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta elitnej kategórie. Maďari vďaka sobotňajšiemu víťazstvu nad Slovincami 2:1 vyhrali A-skupinu I. divízie MS v talianskom Bolzane. Slovinci nazbierali deväť bodov a obsadili druhú postupovú priečku. Rovnaký počet bodov nazbierali aj Taliani a Rumuni, no Slovinci oboch súperov zdolali.



Slovinci sa vrátia medzi elitu po dvoch rokoch a čaká ich jedenásta účasť v elitnej kategórii v histórii. Dva roky chýbali v najvyššej kategórii aj Maďari, ktorí si v nej zahrajú štvrtýkrát. Budúcoročné MS sa uskutočnia vo Švédsku a Dánsku.



konečná tabuľka:



1. Maďarsko 5 3 1 0 1 15:8 11*

2. Slovinsko 5 3 0 0 2 14:8 9*

3. Taliansko 5 2 1 1 1 20:10 9

4. Rumunsko 5 3 0 0 2 11:17 9

5. Japonsko 5 1 0 1 3 11:17 4

6. Kórejská rep. 5 1 0 0 4 12:23 3**



* postup do elitnej kategórie

** zostup do B-skupiny I. divízie