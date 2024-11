Maďari neprehrali s Nemeckom štvrtýkrát v priebehu troch rokov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Maďarskí futbalisti neprehrali s favorizovaným Nemeckom už štvrtýkrát v priebehu troch rokov. V utorňajšom stretnutí A-divízie Ligy národov v Budapešti zariadil remízu 1:1 v záverečných sekundách domáci kapitán Dominik Szoboszlai. Zakopnutie Nemecka nič nezmenilo na tom, že mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna vyhralo 3. skupinu so 14 bodmi pred deväťbodovým Holandskom. "Oranjes" remizovali v záverečnom vystúpení na pôde Bosny a Hercegoviny (1:1).



Maďarsko sa od roku 2021 konfrontovalo s Nemeckom celkovo šesťkrát. Dvakrát z toho bola prehra, trikrát remíza a v septembri 2022 aj víťazstvo 1:0. Už istého víťaza skupiny poslal v Budapešti do vedenia v 76. minúte Felix Nmecha. Až do siedmej minúte nadstavenia druhého polčasu sa zdalo, že favorit uzavrie kalendárny rok výhrou. Všetko zmenil dotyk rukou v pokutovom území od Robina Kocha, nasledovala penalta pre domácich, ktorú premenil Szoboszlai. "Verím, že vďaka tomuto zápasu môžeme ísť do roku 2025 v dobrej nálade," citovala Szoboszlaia agentúra AFP. Maďarov čaká play off o udržanie sa v elitnej divízii.



Nemecko uzavrelo rok, v ktorom hostilo európsky šampionát. Na ňom malo väčšie ambície ako účasť vo štvrťfinále. Chuť si však napravilo v Lige národov postupom do vyraďovacej fázy. "S víťazstvom by sme odchádzali do prestávky s príjemnejším pocitom. Napriek tomu môžeme byť veľmi spokojní s tým, čo sme v roku 2024 dosiahli. V marci sa môžeme opäť nakopnúť," povedal stredopoliar Robert Andrich.



Holanďania majú za sebou rok, v ktorom sa prebojovali do semifinále ME. Ligu národov uzavreli deľbou bodov v Zenici. "S bodom nie som spokojný. Myslím si, že sme mali vyhrať," skonštatoval holandský kouč Ronald Koeman. "Oranjes" viedli po góle Briana Brobbeyho z 24. minúty, vyrovnať sa podarilo po zmene strán Ermedinovi Demirovičovi. Balkánci získali v šiestich dueloch iba dva body a vypadli do "béčka". Holanďania si zahrali finále Ligy národov v ročníku 2018/19, v ktorom podľahli Portugalsku. Ročník 2022/23 zakončili prehrou v dueli o bronz proti Taliansku. Koeman verí, že jeho tím postúpi medzi štyroch najlepších aj tentoraz: "Ak budeme mať k dispozícii všetkých hráčov, sme naozaj silný tím. Videli sme to na majstrovstvách Európy. Tešíme sa na tieto zápasy."